Laimės kūdikis: vyro sprendimas išgelbėjo jį nuo tragiško likimo

Kaip jau skelbta, šeštadienį ir naktį į sekmadienį Latviją talžė stipriausia per kelis dešimtmečius vasaros audra. Kai kur vėjo greitis viršijo 30 metrų per sekundę.
Audra smarkiai apgadino elektros tinklą – be elektros buvo likę šimtai tūkstančių vartotojų.
Socialinius tinklus užplūdo nuniokotos šalies vaizdai. O štai vienas vyras, panašu, vos išvengė tragiško likimo. Įtempta situacija užfiksuota vaizdo įraše.
„10 sekundžių, daug ar mažai?“ – klausė vaizdo įrašu pasidalijęs vyras.
Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip vyras kurį laiką vaikšto kieme ir tada, lyg įgijęs šeštąjį pojūtį, įeina į namo vidų. Vos po 10 sekundžių viskas pasikeičia – staigiai pakilęs vėjas patiesia medį ir šis krenta ten, kur ką tik vaikščiojo vyras.
Internautai negalėjo patikėti, kad vyrui taip pasisekė ir ėmė jį sveikinti su antruoju gimtadieniu.
Latvija tokios audros nematė 60 metų.
Audros metu sugriuvus naujam pastatui, Jelgavoje žuvo žmogus, skelbė lsm.lv. Keli žmonės taip pat buvo sužeisti virstančių medžių ir šakų, o gelbėjimo darbų metu buvo sužaloti du ugniagesiai gelbėtojai.
Audros įkarštyje, sekmadienio rytą, elektros tiekimas buvo sutrikdytas maždaug 277 tūkst. namų ūkių.
Daug kur neveikė šviesoforai, uždarytos parduotuvės ir degalinės, sutriko mobilusis ryšys.
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