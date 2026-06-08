Latvijoje – antras galimo oro pavojaus signalas

Apie tai praneša visuomeninis transliuotojas LSM.
Gyventojams mobiliojo ryšio tinklais buvo išsiųstas „geltonasis“ pavojaus signalas.
Antrasis įspėjimas gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos.
Latvijos Nacionalinės ginkluotosios pajėgos pirmadienį apie 11 val. 25 min. vietos (ir Lietuvos) laiku paskelbė antrą įspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei, apimantį Ludzos, Rėzeknės ir Balvų savivaldybes.
Apie tai praneša visuomeninis transliuotojas LSM.
Gyventojams mobiliojo ryšio tinklais buvo išsiųstas „geltonasis“ pavojaus signalas.
Antrasis įspėjimas gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos.
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