 Latvijoje – antras galimo oro pavojaus signalas

Latvijoje – antras galimo oro pavojaus signalas

2026-06-08 11:57
BNS inf.

Latvijos Nacionalinės ginkluotosios pajėgos pirmadienį apie 11 val. 25 min. vietos (ir Lietuvos) laiku paskelbė antrą įspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei, apimantį Ludzos, Rėzeknės ir Balvų savivaldybes.

<span>Latvijoje – antras galimo oro pavojaus signalas</span>
Latvijoje – antras galimo oro pavojaus signalas / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Apie tai praneša visuomeninis transliuotojas LSM.

Gyventojams mobiliojo ryšio tinklais buvo išsiųstas „geltonasis“ pavojaus signalas.

Antrasis įspėjimas gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos.

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