Latvijoje – naujas COVID-19 plitimo rekordas, vienas pacientas mirė

Latvijoje per praėjusią parą užfiksuotas didžiausias nuo pandemijos pradžios koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų skaičius – 404 nauji pacientai, be to, mirė vienas anksčiau užsikrėtęs asmuo, šeštadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.