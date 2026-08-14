Latvijos ministras: dronas buvo numuštas siekiant išvengti žalos šalies gyventojams

„Sprendimas numušti droną buvo priimtas atsižvelgiant į jo keliamą pavojų. Į Latvijos teritoriją įskridę dronai gali kelti pavojų mūsų gyventojams, todėl juos būtina sunaikinti. Negalime garantuoti, kad bepilotis orlaivis tiesiog nukris kur nors pelkėje ar miške“, – pabrėžė R. Melnis.
Ministras taip pat atmetė gyventojų nuogąstavimus, esą penktadienį pastebėtas ne vienas, o net keli dronai.
R. Melnis paaiškino, kad buvo aptiktas tik vienas dronas, tačiau gyventojai galėjo girdėti skrendančių naikintuvų keliamą triukšmą.
Anksti penktadienio rytą sąjungininkių NATO naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną netoli Boževos ežero, esančio už maždaug 5 kilometrų nuo Rugajų kaimo centro Balvų savivaldybėje, LETA sakė Rugajų savivaldybės administracijos vadovė Sandra Kapteinė.
Ji pabrėžė, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje, o žmonės nenukentėjo ir turtui žalos nepadaryta. Pasak jos, įvykio vietoje šiuo metu dirba atsakingos tarnybos.
Kaip skelbta, šiuo metu turimais duomenimis, dronas į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos naudojamų elektroninės karybos priemonių.
Įvykio vietą apžiūri Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų (NBS) kariai, Nacionalinės gvardijos nariai ir Valstybės policijos pareigūnai.
Atsižvelgiant į tai, kad dronas buvo numuštas dideliame aukštyje, jo nuolaužos gali būti išsibarsčiusios didelėje teritorijoje, penktadienio rytą sakė Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų Jungtinio štabo atstovė spaudai Iveta Berzina.
Užsienio žiniasklaida penktadienio rytą pranešė, kad po Ukrainos dronų smūgio Rusijos Leningrado srityje naktį kilo gaisras Ust Lugos uoste. Leningrado srities gubernatoriaus Aleksandro Drozdenkos teigimu, virš regiono iš viso numušti 54 dronai.
Ketvirtadienio naktį Ukrainos dronai taip pat atakavo internetinės prekybos bendrovei „Wildberries“ priklausantį sandėlį Tverės srityje.
Tuo metu Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos paskelbė per pastarąją parą smogusios 29 elektros perdavimo pastotėms Rusijos okupuotose teritorijose, o rugpjūčio 1–13 d. – iš viso 240 pastočių.
Rusijos gynybos ministerija teigė, kad penktadienio naktį virš 18 Rusijos regionų ir okupuoto Krymo iš viso buvo numušti 553 Ukrainos dronai.
Kaip įprasta, Rusijos valdžia nepranešė, kiek dronų jai nepavyko numušti, tačiau ekspertų vertinimu, savo taikinius pasiekė 10–15 proc. bepiločių orlaivių.
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