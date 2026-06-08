Latvijos oro erdvėje numuštas dronas

Pirmoji informacija apie tai socialiniame tinkle „X“ pasirodė 10 val. 18 min. (ir Lietuvos laiku).
Droną rytiniame Latgalos regione numušė Prancūzijos naikintuvai.
Nurodoma, kad tai užsienio bepilotis, į Latvijos oro erdvę įskridęs dėl Rusijos elektroninės kovos priemonių veikimo.
Dronas Latvijoje numuštas pirmą kartą nuo tada, kai šios šalies oro erdvėje imta pastebėti iš užsienio atskrendančius dronus.
NBS taip pat informavo, kad galima grėsmė oro erdvėje jau baigėsi.
Visuomeninis transliuotojas LSM, remdamasis liudininkų informacija, pranešė, kad dronas galėjo būti numuštas tarp Rėzeknės ir Karsavos.
Anksčiau, 9 val. 18 min., Nacionalinės ginkluotosios pajėgos paskelbė apie galimą grėsmę oro erdvėje Ludzos, Balvų, Rėzeknės ir Alūksnės savivaldybėse, taip pat Rėzeknės mieste.
Gyventojai buvo gavę atitinkamus įspėjimus į telefonus. Ludzos ir Rėzeknės savivaldybių gyventojus kariuomenė ragino likti patalpose, laikytis dviejų sienų principo ir stebėti oficialius pranešimus.
Dėl grėsmės skubiai pakilo NATO patruliavimo misijos naikintuvai.
Alūksnės savivaldybėje įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvėje buvo paskelbtas ir birželio 3 dieną. Tuo metu pakilę NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai negavo patvirtinimo, kad jutiklių užfiksuotas objektas buvo dronas.
Taip pat skelbta, kad gegužę Latgalos ir Vidžemės gyventojai gavo kelis įspėjimus į mobiliuosius telefonus apie galimas oro erdvės grėsmes, kurios buvo susijusios su į Latviją įskridusiais dronais. Kai kurie dronai sudužo ir sprogo, o vieną droną virš Estijos numušė NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvas.
Šie incidentai greičiausiai yra susiję su Rusijos karu prieš Ukrainą.
Vienas šių incidentų nulėmė, kad posto neteko latvių gynybos ministras Andris Sprūdas, o netrukus žlugo ir visa premjerės Evikos Silinos vyriausybė.
(be temos)