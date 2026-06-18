Latvijos prezidentas: diplomatijai nepavyks pasiekti taikos, kol Rusija tikėsis laimėti karą

Jis pabrėžė, kad per pastaruosius metus padėtis fronto linijose radikaliai pasikeitė. Prieš metus Rusijos ir Ukrainos karas buvo beveik aklavietėje, o dabar Ukraina gana reikšmingai atgauna iniciatyvą, Rusija praranda kur kas daugiau kareivių nei anksčiau. Tačiau kol kas Ukrainos sėkmės nėra strategiškai reikšmingos, tačiau juda ta linkme, Latvijos televizijai trečiadienio vakarą sakė E. Rinkevičius.
„Matome, kad galbūt atsirado galimybė, galbūt (...) galėtų įvykti koks nors diplomatinis procesas, ypač (...) po JAV prezidento pareiškimo, tačiau vienas dalykas nepasikeitė – Rusija vis dar tiki, kad kokiu nors metu gali laimėti šį karą“, – pripažino prezidentas. Todėl jis nemato didelės paskatos diplomatinėms pastangoms, kurios artimiausiais mėnesiais reikšmingai priartintų prie taikos.
Latvijos prezidentas sakė pragmatiškai ir ramiai vertinantis Europos politikus, retkarčiais pareiškiančius norą pradėti taikos derybas su Rusija.
Pasak E. Rinkevičiaus, yra pagrįstas noras apibrėžti Europos strategiją tuo atveju, jei Europos Sąjunga būtų pakviesta į taikos derybas, tačiau tam pirmiausia reikėtų įvykdyti daugybę sąlygų.
„Noras suformuluoti Europos Sąjungos strategiją ir galbūt apsvarstyti, kas nutiks, jei procesas prasidės ir Ukraina norės, kad būtume prie derybų stalo, yra pagrįstas, tačiau kol kas Rusija tokio noro neturi, be to yra daugybė sąlygų, kurias reikia įvykdyti, kad galėtume priimti tokius sprendimus“, – teigė Latvijos prezidentas.