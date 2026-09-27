 Lėktuve – aliarmas: užsidegė keleivio išorinė baterija

Lėktuve – aliarmas: užsidegė keleivio išorinė baterija

2026-09-27 23:07
Viljama Sudikienė (ELTA)

„Lufthansa“ skrydis iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreiptas į Lioną Prancūzijoje, kai lėktuve užsidegė keleivio išorinė baterija, pranešė oro bendrovė.

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<span>Lėktuve – aliarmas: užsidegė keleivio išorinė baterija</span>
Lėktuve – aliarmas: užsidegė keleivio išorinė baterija / Asociatyvi D. Labučio / ELTOS nuotr.

Incidentas įvyko šeštadienį, „Airbus A321-200“ skrendant į Portugalijos sostinę su 198 keleiviais.

„Lufthansa“ atstovas sakė, kad įgula nedelsdama įdėjo bateriją į specialų apsauginį maišelį, skirtą ličio baterijoms, ir niekas nenukentėjo.

Lakūnas atsargumo sumetimais nusprendė nukreipti lėktuvą į Lioną, jis ten nusileido be incidentų.

Keleiviai skrydį tęsė sekmadienį, pernakvoję viešbutyje.

„Mūsų keleivių ir įgulų saugumas visada išlieka svarbiausias „Lufthansa“ prioritetas“, – sakė bendrovė.

Oro bendrovė nuo sausio uždraudė naudoti ir įkrauti išorines baterijas savo orlaiviuose, nors keleiviams leidžiama salone turėti iki dviejų tokių baterijų, laikantis tam tikrų saugumo sąlygų.

Šiame straipsnyje:
Lufthansa
gaisras lėktuve
užsidegė išorinė baterija

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