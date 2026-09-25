Lenkija įspėja dėl Rusijos planų surengti „kažką didelio“

Apie tai rašo portalas „TVP World“.
Ketvirtadienį kalbėdamas strateginių studijų centre „Council on Foreign Relations“ (CFR) Niujorke, R. Sikorskis sakė: „Gauname informacijos (...) – šaltinių neatskleidžiame, bet jų yra daug – kad Rusija šiais metais rengia kažką didelio.“
Jis taip pat teigė, kad Kremlius gali panaudoti šią operaciją kaip pretekstą tolesnei mobilizacijai Rusijoje.
„Manau, kad (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui reikia preteksto mobilizacijai, todėl jie galėtų įvykdyti išpuolį su svetima vėliava ir pasakyti Rusijos žmonėms: „Mus užpuolė, todėl turime mobilizuotis“, – pridūrė lenkų diplomatijos vadovas.
Naujausi komentarai