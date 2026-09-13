 Lenkija tvirtina, kad Rusija Vakarų Ukrainoje smogė į traukinį, važiavusį į Varšuvą

Lenkija tvirtina, kad Rusija Vakarų Ukrainoje smogė į traukinį, važiavusį į Varšuvą

2026-09-13 15:14
Lina Linkevičiūtė (AFP)

Rusijos dronas sekmadienį prie Lenkijos sienos Ukrainoje smogė į traukinį, važiavusį į Varšuvą, tačiau niekas nenukentėjo, pranešė Varšuva ir Kyjivas, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė, kad buvo atakuojami vakariniai regionai.

Traukinio bėgiai
Traukinio bėgiai / magnific.com nuotr.

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