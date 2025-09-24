Lenkijoje atliekant tyrimą dėl rengiamo teroristinio išpuolio teko evakuoti daugiabutį

Transliuotojas RMF24 pranešė, kad trečiadienį, į įvykio vietą atvykus policijai, ugniagesiams ir greitosios pagalbos tarnyboms, ryšium su šia byla buvo sulaikytas 19 metų vyras.
Vietos prokuratūros atstovas spaudai Danielis Brodowskis Lenkijos valstybinei naujienų agentūrai PAP sakė, kad objekte rasta „pirotechnikos medžiagų“ ir kad evakuacija vykdyta dėl pavojaus visuomenei.
Jo teigimu, incidentas susijęs su atliekamu tyrimu dėl trijų jaunuolių, kaltinamų teroristinių išpuolių planavimu anksčiau šiais metais.
Trys devyniolikmečiai Olštyno gyventojai, suimti balandį ir birželį, įtariami kaupę sprogstamąsias medžiagas ir planavę išpuolį prieš mokyklą ir kitus taikinius, įkvėpti masinių žudikų, tokių kaip nuteistas Norvegijos teroristas Andersas Breivikas.
Pareigūnai birželį teigė, kad trys įtariamieji rinko sprogstamųjų įtaisų gamybos instrukcijas ir mokėsi naudotis šaunamaisiais ginklais. Jei jie bus pripažinti kaltais, jiems gresia iki dešimties metų laisvės atėmimo bausmė.
RMF24 pranešė, kad būstas, kuriame trečiadienį buvo rastos sprogstamosios medžiagos, nepriklauso nė vienam iš trijų asmenų, kuriems šią vasarą buvo pateikti kaltinimai.
