 Lenkijoje du traukiniai atsitrenkė į betoninius blokus

Lenkijoje du traukiniai atsitrenkė į betoninius blokus

Įtariama, kad kažkas „pokštavo“
2026-09-23 13:52
BNS inf.

Rytų Lenkijoje du prekiniai traukiniai antradienio vakarą atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus, tačiau pareigūnai diversijos tikimybę atmeta, nors šalyje galioja padidinta parengtis dėl galimų Rusijos grėsmių.

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<span>Lenkijoje du traukiniai atsitrenkė į betoninius blokus</span>
Lenkijoje du traukiniai atsitrenkė į betoninius blokus / Lenkijos preišgaisrinės tarnybos nuotr.

Apie tai rašo portalas „TVP World“.

„Nė vienas traukinys nenuriedėjo nuo bėgių, nė vienas mašinistas nenukentėjo“, – nurodė policija. Pareigūnai vėliau pranešė, kad traukiniai nevežė jokių pavojingų medžiagų.

Į įvykio vietą Jedlankos kaime buvo pasiųsti policijos ir kovos su terorizmu pareigūnai.

Pasak policijos, traukiniai važiavo priešingomis kryptimis, kai atsitrenkė į kliūtis. Abu lokomotyvai buvo apgadinti.

„Atmesta galimybė, kad tai buvo diversija“, – Lenkijos privačiam transliuotojui „Polsat News“ sakė regiono prokuratūros atstovas spaudai Marcinas Kozakas.

„Vietos policija anksčiau šiame rajone fiksavo chuliganizmo atvejų“, – pridūrė jis.

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traukinio avarija

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