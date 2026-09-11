Lenkijoje po mirtinos avarijos surengtas traukinių mašinistų protestas lėmė didelius vėlavimus

Trečiadienį nesaugomoje geležinkelio pervažoje tarpmiestiniui traukiniui susidūrus su sunkvežimiu, žuvo moteris. Per šį incidentą, įvykusį maždaug už 125 kilometrų į pietvakarius nuo Varšuvos, dar 10 žmonių buvo sužeista.
Reaguodama į avariją, traukinių mašinistų profsąjunga paragino savo narius penktadienį nuo vidurnakčio iki vidurdienio kiekvienoje pervažoje sulėtinti greitį iki 20 km/h, taip reikalaujant pagerinti geležinkelių saugumą.
Daugybė geležinkelio pervažų Lenkijoje yra nesaugomos, taip pat ir pagrindinėse linijose. Pasak traukinių mašinistų profsąjungos, praėjusiais metais pervažose įvyko apie 180 avarijų.
Geležinkelių operatoriaus PKP duomenimis, penktadienio rytą apie 90 proc. tolimojo susisiekimo traukinių vidutiniškai vėlavo 30 minučių. Nors operatorius nesiejo vėlavimų su protestu, Lenkijos traukiniai vėluoja nedažnai.
Traukinių mašinistai akciją baigė vidurdienį, tačiau geležinkelių vadovas Piotras Wyborskis sakė manantis, kad vėlavimai gali tęstis ir vakare.
Profsąjungos lyderis Leszekas Mietekas teigė, kad protestas, kurį jis pavadino „desperacijos aktu“, sėkmingai atkreipė politikų dėmesį į šią problemą. Profsąjunga spalio 2 d. susitiks su infrastruktūros ministerijos pareigūnais ir ieškos sprendimų, pridūrė jis.
Tuo metu geležinkelių operatorius paskelbė, kad svarstys galimybę imtis teisinių veiksmų prieš organizacijas ir asmenis, atsakingus už bet kokius traukinių eismo trikdžius.
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