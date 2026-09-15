Lenkijoje sustabdytas sunkvežimis su lietuviškais numeriais: šaldymo skyriuje – 34 migrantai

Sunkvežimis su lietuviškais valstybiniais numeriais važiavo greitkeliu A2 ir buvo sustabdytas netoli Poznanės, antradienį naujienų agentūrai PAP pranešė Pasienio apsaugos tarnybos atstovė spaudai.
Patikrinimo metu paaiškėjo, kad šaldymo skyriuje už specialiai įrengtos pertvaros buvo paslėpti žmonės – atvykėliai iš kelių skirtingų šalių, įskaitant Pakistaną, Egiptą, Somalį ir Sudaną.
„Užsienio valstybių piliečiai turėjo dokumentus, įrodančius, kad jie buvo pateikę prašymus suteikti tarptautinę apsaugą Latvijos teritorijoje“, – sakė Pasienio apsaugos tarnybos atstovė.
Migrantai buvo readmisijos tvarka perduoti Lietuvos valdžios institucijoms. Sunkvežimio vairuotojo atžvilgiu pradėtas tyrimas.
Lenkija ir Baltijos šalys kaltina Baltarusijos vadovą Aliaksandrą Lukašenką sistemingai gabenant migrantus iš krizių ištiktų regionų prie išorinės ES sienos, tokiu būdu siekiant daryti spaudimą Vakarams.
Lenkija savo sieną su Baltarusija yra apsaugojusi penkių metrų aukščio tvora ir elektroninėmis stebėjimo kameromis.
Panašiai apsaugotoje Latvijos ir Baltarusijos pasienio zonoje rugpjūtį kelis kartus buvo aptikti tuneliai, kuriais migrantai galėjo neteisėtai patekti į šią ES šalį.
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