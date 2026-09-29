Lenkijoje už diversijos planavimą nuteistas baltarusis

Nustatyta, kad Vitalijus S. nufilmavo muitinės sandėlį Chelmo mieste. Prokurorų teigimu, ketinta šį sandėlį padegti.
Tyrėjai teigė, kad vaizdo įrašą ir informaciją apie objektą kaltinamasis išsiuntė užduotį užsakiusiam asmeniui ir gavo už tai apie 1,4 tūkst. zlotų (apie 320 eurų) kriptovaliuta.
Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) pranešė, kad vyras buvo užverbuotas ir gavo instrukcijas per susirašinėjimo programėlę „Telegram“.
Liublino apygardos teismas taip pat skyrė jam 1,5 tūkst. zlotų (343 eurų) baudą. Be to, Vitalijus S. papildomai buvo apkaltintas narkotikų laikymu.
Pirmadienį įvykęs teismo procesas dėl valstybės interesų buvo uždaras visuomenei.
Vitalijus S. buvo sulaikytas pernai rugpjūtį.
Lenkijos ministro, koordinuojančio specialiųjų tarnybų darbą, atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis (Jacekas Dobžinskis) socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad ABW pareigūnai aptiko ir sužlugdė planą dar nespėjus jo įgyvendinti.
Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas.
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