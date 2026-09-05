Lenkijos ugniagesiai sulaukė daugiau nei tūkstančio iškvietimų dėl audros padarinių

Daugiausia iškvietimų iki šeštadienio 7 val. ryto – 306 – užregistruota vakarinėje Didžiosios Lenkijos vaivadijoje, pranešė ugniagesių tarnyba.
Gretimoje Liubušo vaivadijoje užregistruota 170 iškvietimų, Vakarų Pamario – 162, o Žemutinės Silezijos – 124.
„Dauguma intervencijų buvo susijusios su stipraus vėjo padarinių šalinimu“, – Lenkijos naujienų agentūrai PAP sakė Valstybinės ugniagesių tarnybos atstovas Wojciechas Gralecas (Voicechas Gralecas).
Lenkijos ugniagesių tarnyba pranešė, kad ypač stipriai nukentėjo Klecko savivaldybė. Be kita ko, vėjas nuplėšė namo priestato ir tvarto stogus, o užvirtęs medis apgadino automobilį, namą ir du kaminus.
„Svarbiausia, kad nė vieno iš šių incidentų metu žmonės nenukentėjo“, – šeštadienio rytą socialinio tinklo „Facebook“ pranešime nurodė tarnyba.
Daugiau nei pusėje Lenkijos teritorijos vis dar galioja įspėjimai dėl nepalankių orų – prognozuojama perkūnija, kruša ir smarkus vėjas.
Rugpjūtį Lenkiją jau buvo užklupusi stipri audra, dėl kurios tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros.
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