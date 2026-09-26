Lenkų teismas leido išduoti JAV buvusį NATO pareigūną, siejamą ir su Lietuvoje sulaikytu turku

Buvęs NATO pareigūnas, kurį žiniasklaida vadina Ralfu Grywnowu (Ralfu Grivnovu) ir kuris gyvena Zagnanske netoli Kelcų, sausio pabaigoje buvo sulaikytas Lenkijos pareigūnų, bendradarbiaujant su FTB ir JAV Gynybos departamento Kriminalinių tyrimų tarnyba.
„JAV pusė prašė išduoti Ralfą G. iš Lenkijos, o apygardos teismas nerado jokių teisinių kliūčių jo ekstradicijai“, – sakė Kelcų teismo atstovas spaudai Janas Klocekas.
Gynyba apskundė pradinį sprendimą, todėl Krokuvos apeliacinis teismas nurodė bylą nagrinėti iš naujo. Vėliau Kelcų teismas dar kartą nusprendė, kad ekstradicija yra leistina. Rugsėjo 21 dieną Krokuvos apeliacinis teismas paliko galioti šį sprendimą ir taip užbaigė procesą dėl ekstradicijos.
Lenkijos centrinio policijos tyrimų biuro (CBSP) teigimu, dvigubą Lenkijos ir Vokietijos pilietybę turintis R. Grywnowas Lenkijoje buvo sulaikytas JAV prašymu.
Lietuvoje gyvenantis Turkijos pilietis Bahadiras Hatipoglu (Bachadiras Hatipohlu), kuriam priklausė NATO statybų užsakymus gaudavusios įmonės, taip pat buvo sulaikytas šioje byloje. Jis kaltinamas galimai papirkęs R. Grywnową, kad užsitikrintų palankesnes sąlygas skirstant sutartis.
Galutinis lenkų teismo sprendimas kartu su bylos medžiaga bus perduotas teisingumo ministrui, kuris nuspręs, ar R. Grywnowas bus išduotas JAV.
Kaip vasarį skelbė naujienų agentūra BNS, Lietuvoje buvo sulaikytas Turkijos pilietis, netoli Klaipėdos gyvenantis 50-metis B. Hatipoglu.
JAV Teisingumo departamentas sausio pabaigoje pranešė, kad B. Hatipoglu yra įmonių, laimėjusių statybų sutartis su NATO ir JAV kariuomene, savininkas. Įtariama, kad korupcinę schemą jis sukūrė kartu su 70 metų R. Grywnowu, anksčiau dirbusiu už pirkimus atsakingu NATO pareigūnu.
Pasak amerikiečių teisėsaugos, B. Hatipoglu papirko buvusį Aljanso pareigūną „pinigais, meilės nuotykiu su moterimi Dubajuje ir įrengdamas R. Grywnowo namą Lenkijoje“.
Už tai R. Grywnowas, įtariama, padėjo Turkijos piliečiui gauti sutartis su JAV kariuomene, suteikdamas jam suklastotus atsiliepimus apie B. Hatipoglu įmonių darbą su NATO. Lenkas taip pat peržiūrėjo sutartis, kurias verslininkas sudarė ar ketino sudaryti su NATO, suteikė jam konfidencialios informacijos, susijusios su NATO statybų konkursais.
JAV prokurorų teigimu, schema buvo vykdoma ne vienus metus.
Anot amerikiečių teisėsaugos, įtariamiesiems gresia įkalinimo iki 20 metų bausmė.
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