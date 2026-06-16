 Libano valstybinė žiniasklaida: per Izraelio smūgius pietuose žuvo keturi žmonės

Libano valstybinė žiniasklaida: per Izraelio smūgius pietuose žuvo keturi žmonės

2026-06-16 18:55
BNS inf.

Per Izraelio smūgius Nabatijos rajone Libano pietuose antradienį žuvo mažiausiai keturi žmonės, pranešė Libano valstybinė žiniasklaida.

<span>Libano valstybinė žiniasklaida: per Izraelio smūgius pietuose žuvo keturi žmonės</span>
Libano valstybinė žiniasklaida: per Izraelio smūgius pietuose žuvo keturi žmonės / SIPA nuotr.

Smūgiai buvo suduoti nepaisant paskelbimo, kad JAV ir Irano susitarimas apima ir Izraelio bei kovotojų grupuotės „Hezbollah“ karą.

Oficialioji Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė, kad Izraelio dronų smūgiai buvo nukreipti į dvi transporto priemones Maifadūno kaime ir į dar vieną automobilį netoliese esančiame Šukino kaime.

Per šiuos smūgius, „pirminiais duomenimis, žuvo keturi žmonės“, nurodė agentūra ir pridūrė, kad yra sužeistųjų.

Nors po to, kai buvo paskelbta apie Vašingtono ir Teherano susitarimą, smurtas Libane sumažėjo, per Izraelio smūgius šalies pietuose nuo pirmadienio, NNA duomenimis, jau žuvo mažiausiai penki žmonės.

Šiame straipsnyje:
Izraelio smūgiai
Libanas
Hezbollah

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