Lietuvių pamėgtoje šalyje – rekordinės liūtys

Ketvirtadienio rytą į šiaurę ir šiaurės vakarus nuo Barselonos prapliupusios liūtys buvo tokios smarkios, kad viename iš meteorologinių punktų buvo užfiksuotas rekordas – daugiau kaip 81 litras į kvadratinį metrą.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Laimė, lietus nebuvo ilgas, o jo sukeltas staigus potvynis gana greitai nuslūgo. Tačiau, pavyzdžiui, prabangiame šiauriniame Barselonos priemiestyje – San Kugato mieste – potvynis pridarė nuostolių, nors vietos gyventojų teigimu, lijo tik apie 40 minučių.
„Vanduo pasiekė ir mus. Čia turime keletą žymių, bet taip yra todėl, kad prieš kelis mėnesius nutiko kažkas panašaus – tada vandens buvo tik iki čia, – rodo vietos gyventoja. – Šį kartą užliejo automobilius, visur buvo bala. Vanduo netgi pateko į vidų – ten, kur sandėliukas ir tualetai. Ačiū Dievui, niekas nesugadinta, bet teko viską pakelti aukščiau. Vis tiek – katastrofa.“
Vietos gyventojai valo savo parduotuves ir butus, o gaisrininkai padeda išsiurbti vandenį iš rūsių ir požeminių automobilių aikštelių. Katalonijos valdžia buvo perspėjusi, kad liūtys gali būti labai stiprios.
„Man sakė, kad prilijo apie 60 litrų. Patikrinau matuoklį – iš viso rodė 70 litrų, nuo aušros iki dabar, per tokį trumpą laiką. Bet šiaip ar taip, lijo gerai, laimė, kiek matau, jokios žalos nepadarė, net ir kaime“, – pasakojo vyras.
Ispanijos mastu turtingoje Katalonijoje Barselonos ir kitų miestų bei kelių infrastruktūra, skirta kovoti su potvyniais, veikė gana tvarkingai. Vanduo daugumoje vietų problemų nepridarė, nors dėl prastų orų sutriko dalis skrydžių El Prato oro uoste ir vėlavo ar buvo atšaukta nemažai traukinių.
Audros nuo Katalonijos per jūrą nuslinko ir iki saulėtosios Maljorkos. Ten daugiausia nukentėjo seni medžiai ir elektros linijos.
Ispanijos rytinė pakrantė kasmet rudenį patiria daug audrų ir lietaus, tačiau pastaraisiais metais, manoma, dėl vis šiltesnio vandens jūrose, šios audros ir jų sukelti potvyniai gerokai sustiprėjo.
Naujausi komentarai