28 metų savanoris iš Lenkijos patyrė sunkius sužalojimus pozicijose Charkivo srityje. Įvykio aplinkybės šiuo metu nežinomos, nes kartu su juo buvęs kitas karys irgi buvo sunkiai sužeistas ir tebėra komos būsenos.
K. Bassas, patyręs sunkius nudegimus, buvo nuvežtas į Lenkijos ligoninę ir joje mirė gruodžio 31 dieną.
Leidinys pabrėžė, kad K. Bassas daugiau nei trejus metus kovojo už Ukrainą prieš Rusiją. 2022 m. jam buvo įteiktas ordinas „Už drąsą“, o 2023 m. – medalis „Už drąsą“. Jis tarnavo visuose sunkiausiuose fronto ruožuose.
K. Bassas buvo pramintas Prancūzu, nes tarnavo Prancūzijos užsienio legione. Šiuo metu nežinoma, ar jis turi artimų giminaičių Lenkijoje.
2025 m. gegužę kare su agresore Rusija žuvo 45 metų savanoris iš Lenkijos, žurnalistas Krzysztofas Gorzelakas. 2025 m. sausio 30 d. Kyjive buvo surengta atsisveikinimo ceremonija su 19 metų savanoriu iš Lenkijos Filipu Antosiaku, žuvusiu netoli Pokrovsko Donecko srityje.