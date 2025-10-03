Liudininko vaizdo įraše – policijos šūvis į užpuoliką

Siaubas sukaustė Jungtinės Karalystės žydų bendruomenę. Prie sinagogos Mančesteryje mašina įvažiavo į žmonių minią, po to iššokęs vairuotojas dar ir dūrė žmonėms peiliu. Du žmonės žuvo, dar trys – sunkios būklės.
Liudininko nufilmuotame vaizdo įraše buvo matyti du ginkluoti policininkai, nukreipę šautuvus į įtariamą užpuoliką, gulintį ant žemės prie sinagogos. Netoliese matyti sunkiai sužeista auka. Vienas iš pareigūnų šaukdamas liepia žmonėms pasitraukti atokiau: „Jis turi bombą, eikite šalin!“
Po akimirkos įtariamas užpuolikas, regis, bandė atsikelti, bet tuomet policininkas šovė. Nusikaltėlis parkrito ant žemės. Kadangi kilo įtarimas, kad vyras su savimi turi sprogmenų, buvo iškviesti išminuotojai.
„Tai siaubinga. Deja, per pastaruosius metus matėme daugybę teroro atakų, nukreiptų prieš žydų bendruomenę“, – sakė vyriškis.
Britų premjeras anksčiau laiko grįžo iš lyderių susitikimo Kopenhagoje ir sušaukė skubų nepaprastųjų situacijų ministrų susitikimą.
„Išpuolis – šokiruojantis, visos mūsų mintys yra su nukentėjusiaisiais. Visoje šalyje į sinagogas siunčiamos papildomos policijos pajėgos. Padarysime viską, kad užtikrintume mūsų žydų bendruomenės saugumą. Noriu padėkoti skubios pagalbos tarnyboms už greitą reagavimą“, – kalbėjo Jungtinės Karalystės premjeras Keir Starmer.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Žydus papildomai saugoti žada ir sostinė.
„Žinau, kad žydai nuo 2023 metų spalio jaučia baimę ir yra išsigandę. Taip pat žinau, kad daugelis nori eiti į sinagogą ir melstis. Noriu juos nuraminti, kad Londone jie matys papildomus policijos pareigūnus“, – tikino Londono meras Sadiq Khan.
Karalius teigia, kad išpuolis jį šokiravo. Išpuolis įvykdytas tuo metu, kai žydų bendruomenės nariai švenčia Jom Kipurą. Tai – švenčiausia diena žydų kalendoriuje, kai sinagogose paprastai lankosi ypač daug žmonių.
