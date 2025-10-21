Londone subadytos lietuvės vyras dar nepateikė savo pareiškimo dėl kaltės ar nekaltumo

Nepateikė savo pareiškimo dėl kaltės ar nekaltumo
Kaip skelbia „This is local London“, spalio 20-ąją 43-ejų vyras pasirodė Barkingside'o magistratų teisme. Jam pareikšti kaltinimai dėl 40-metės žmonos nužudymo. Moteris buvo rasta mirtinai subadyta name Hornchurch rajone, Cranham Road gatvėje, spalio 18-osios naktį. Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai ir medikai konstatavo lietuvės mirtį. Jos kūne – durtinės žaizdos.
A. Druskis, atstovaujamas Paulo Martino ir Co Solicitors, šiame teismo posėdyje dar nepateikė savo pareiškimo dėl kaltės ar nekaltumo.
Tūkstantinė parama
Pirmadienį su portalo kauno.diena.lt bendravusi lietuvių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje pirmininkė Alvija Černiauskaitė, papasakojusi plačiau apie velionės šeimą, pasidalijo nuoroda aukojimo platformoje „GoFundMe“, kurioje tądien buvo pradėta rinkti parama velionės A. Druskienės vaikams. Per mažiau nei parą geros valios žmonės suaukojo 24,741 svarų sterlingų.
„Trys vaikai liko be svarbiausio žmogaus – be mamos. Mažesnieji – be švelnumo, saugumo ir rankų, kurios visada guosdavo. Vyriausioji dukra, ką tik pradėjusi savarankišką gyvenimo kelią, šiandien priversta būti stiprybe mažiesiems. Tai – ne tik netektis. Tai – begalinis skausmas, tyla ir tuštuma, kurios negali užpildyti niekas. Mes visi galime padaryti tai, ką žmonės sugeba geriausiai, – būti šalia ir padėti. Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas paaukotas euras ar svaras, kiekvienas pasidalinimas šia žinia – tai lyg ranka, švelniai apkabinanti be mamos likusius vaikus, ir jautrus balsas, sakantis: „Jūs nesate vieni.“ Nuoširdžiai kviečiame visus neabejingus prisidėti prie paramos Agnės vaikams. Padėkime jiems išgyventi šį sunkų laiką, kad tamsą po truputį galėtų pakeisti šviesa“, – rašoma „GoFundMe“ paskyroje.
„Dabar vaikams paskirta laikina globa, o vėliau bus prašoma, kad jų globą būtų leista perimti artimiesiems“, – sakė lietuvių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje pirmininkė.
Iš bendruomenės – jautri žinutė
„Tai – moteris, kurią daugelis pažinojo kaip šiltą, kūrybingą ir darbščią. Ši tragedija sukrėtė mus visus. Žmonės – sutrikę, negali patikėti tuo, kas įvyko“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams atviravo A. Černiauskaitė.
Pasak pašnekovės, artimi draugai, kaimynai, kolegos – visi, kurie pažinojo A. Druskienę ir jos šeimą, išgyvena didžiulį skausmą.
„Mums, kaip bendruomenei, tai – priminimas, kokie trapūs esame, ir kaip svarbu rūpintis vieni kitais – kalbėtis, pastebėti, palaikyti. Šiuo metu mintimis ir maldose esame su Agnės artimaisiais ir visais, kuriuos palietė ši netektis. Esame šalia“, – jautriai kalbėjo lietuvių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje pirmininkė.
Kaimynas: atrodė gera šeima
Name, kur įvykdytas nužudymas, sutuoktiniai gyveno daugiau nei trejus metus. Kaimynai šeimą apibūdino kaip malonius ir ramius žmones, todėl žinia apie žmogžudystę jiems buvo netikėta.
„Esu priblokštas. Tai mane tikrai sukrėtė. Jie atrodė tokia gera šeima. Aš priimdavau siuntas, kai jų nebūdavo namuose, ir jie visada būdavo labai dėkingi“, – BBC ir metro.co.uk pasakojo lietuvių kaimynystėje gyvenantis vyras.
Kaimyno teigimu, A. Druskienę jis dažnai matydavo rytais vedančią vaikus į mokyklą, o jos vyrą – rūpinantis buitimi. „Tai – labai liūdna. Aš galvojau, kas, po velnių, vyksta. Nuo šeštadienio ryto čia buvo forensikos pareigūnai su baltais kostiumais – tai atrodė taip, tarsi pro langą žiūrėčiau televizijos laidą“, – emocijomis dalijosi pašnekovas.
Policijos pareigūnai patvirtino, kad A. Druskis buvo sulaikytas iškart po įvykio. Metropoliteno policijos atstovai anksčiau informavo, kad A. Druskienės artimiesiems teikiama speciali pagalba. Kol kas neatskleidžiama, kokie galėjo būti šio kraupaus nusikaltimo motyvai.
