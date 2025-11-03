Rytų Londone nužudytos lietuvės byloje – naujos detalės

Kaip skelbia „Echo“, spalio 27-ąją Rytų Londono koronerio teisme buvo pradėtas tyrimas dėl tautietės mirties. „Remiantis 2025 metų spalio 18 dieną atlikto skrodimo išvada, nurodyta galima mirties priežastis – „smūgis buku daiktu į liemenį“, – teigė šio teismo pareigūnė Jean Smyth.
Jos kolegė Nadia Persaud pridūrė, kad, atsižvelgiant į tai, „yra pagrindo įtarti, jog mirtis buvo smurtinė, o ne natūrali“.
Rado negyvą lovoje
Subadyta gamybos operatore dirbusi 40-metė A. Druskienė spalio 18-osios naktį buvo rasta negyva savo namuose, kuriuos su vyru Augustinu Druskiu, kaltinamu jos nužudymu, pasistatė ir gyveno čia daugiau nei trejus metus. Atvykę medikai ir policijos pareigūnai įvykio vietoje konstatavo moters mirtį. Tautietės kūnas rastas lovoje.
43-ejų A. Druskis, dirbantis statybininku, buvo sulaikytas iš karto po įvykio. O Old Bailey teisme jam pareikšti kaltinimai dėl žmonos nužudymo. Į posėdį lietuvis atvyko su gynėju ir vertėju. Kaltinamasis dar nepateikė savo pareiškimo dėl kaltės ar nekaltumo.
Iš dukros – širdį veriantys žodžiai
Praėjus kelioms dienoms po tragedijos su portalo kauno.diena.lt žurnalistais bendravusi lietuvių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje pirmininkė Alvija Černiauskaitė ir papasakojusi plačiau apie velionės šeimą, pasidalijo nuoroda aukojimo platformoje „GoFundMe“, kurioje pradėta rinkti parama velionės A. Druskienės vaikams. Geros valios žmonės iki lapkričio 3-iosios jau suaukojo 43,378 svarų sterlingų.
„Trys vaikai liko be svarbiausio žmogaus – be mamos. Mažesnieji – be švelnumo, saugumo ir rankų, kurios visada guosdavo. Vyriausioji dukra, ką tik pradėjusi savarankišką gyvenimo kelią, šiandien priversta būti stiprybe mažiesiems. Tai – ne tik netektis. Tai – begalinis skausmas, tyla ir tuštuma, kurios negali užpildyti niekas. Mes visi galime padaryti tai, ką žmonės sugeba geriausiai, – būti šalia ir padėti. Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas paaukotas euras ar svaras, kiekvienas pasidalinimas šia žinia – tai lyg ranka, švelniai apkabinanti be mamos likusius vaikus, ir jautrus balsas, sakantis: „Jūs nesate vieni.“ Nuoširdžiai kviečiame visus neabejingus prisidėti prie paramos Agnės vaikams. Padėkime jiems išgyventi šį sunkų laiką, kad tamsą po truputį galėtų pakeisti šviesa“, – rašoma „GoFundMe“ paskyroje.
„Dėkojame visiems už paramą ir meilę mūsų šeimai, bendruomeniškumas padėjo mums pamatyti, kiek širdžių mama palietė. Labai tai vertiname“, – metro.co.uk sakė vyriausioji A. Druskienės dukra Evita.
Kaip anksčiau teigė bendruomenės pirmininkė Jungtinėje Karalystėje, dviem velionės sūnums šiuo metu yra paskirta laikina globa. Vėliau bus prašoma, kad jų globą būtų leista perimti artimiesiems.
Tragedija sukrėtė lietuvių bendruomenę
„Tai – moteris, kurią daugelis pažinojo kaip šiltą, kūrybingą ir darbščią. Ši tragedija sukrėtė mus visus. Žmonės – sutrikę, negali patikėti tuo, kas įvyko“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams atviravo A. Černiauskaitė.
Pasak pašnekovės, artimi draugai, kaimynai, kolegos – visi, kurie pažinojo A. Druskienę ir jos šeimą, išgyvena didžiulį skausmą.
„Mums, kaip bendruomenei, tai – priminimas, kokie trapūs esame, ir kaip svarbu rūpintis vieni kitais – kalbėtis, pastebėti, palaikyti. Šiuo metu mintimis ir maldose esame su Agnės artimaisiais ir visais, kuriuos palietė ši netektis. Esame šalia“, – jautriai kalbėjo lietuvių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje pirmininkė.
Nužudymo vietoje – gėlės
Hornchurch rajono, kur buvo įvykdytas A. Druskienės nužudymas, kaimynai teigė, kad Druskių šeima jiems atrodė tobula. Po nelaimės jie ėjo nešini gėlėmis, kurias paliko netoli namo. Prie vienos puokštės buvo ir kortelė su užrašu: „Negaliu patikėti, kad daugiau tavęs nebepamatysiu. Angelai tave pasiėmė per anksti, tai taip neteisinga“.
„Esu priblokštas. Tai mane tikrai sukrėtė. Jie atrodė tokia gera šeima. Aš priimdavau siuntas, kai jų nebūdavo namuose, ir jie visada būdavo labai dėkingi“, – BBC ir metro.co.uk pasakojo lietuvių kaimynystėje gyvenantis vyras.
Kaimyno teigimu, A. Druskienę jis dažnai matydavo rytais vežančią vaikus į mokyklą, o jos vyrą – rūpinantis buitimi. „Tai – labai liūdna. Aš galvojau, kas, po velnių, vyksta. Nuo šeštadienio ryto čia buvo forensikos pareigūnai su baltais kostiumais – tai atrodė taip, tarsi pro langą žiūrėčiau televizijos laidą“, – emocijomis dalijosi pašnekovas.
