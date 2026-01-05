„Šauk, šauk į ratus“: peržiūrėti nužudymu kaltinamo pasieniečio bylos vaizdo įrašai

Pareigūnas kaltės nepripažįsta. Pirmadienį teisme buvo peržiūrimi byloje esantys vaizdo įrašai, padaryti tarnybinio automobilio vaizdo registratoriumi ir pareigūnų kūnų kameromis.
Vaizdo įrašuose matyti, kaip vienas pasieniečių ekipažas ima vytis nestojusį „VW Passat“. Bėglys, nekreipdamas dėmesio į garsinius ir šviesos signalus, sprunka neasfaltuotais kaimo keliukais.
Tuo metu kitas ekipažas išsiskiria – vienas pasienietis nuvažiuoja, o kitas – K. Ilgevičius – patruliavimą tęsia pėsčiomis. Jam beeinant pamiškėmis ir žvirkeliais, per raciją pasigirsta bėglį persekiojančio ekipažo pranešimas.
K. Ilgevičius ima bėgti, atbėga į nurodytą žvyrkelį. Pasirodo „VW Passat“ ir jį besivejantis pasieniečių visureigis.
„Šauk, šauk į ratus!“, – K. Ilgevičiui šaukia kolega iš visureigio. Ant žvyrkelio atsistojęs K. Ilgevičius artėjančio „VW Passat“ vairuotojui šaukia „Stok!“, šis nestoja ir važiuoja į pareigūną. Kaltinamasis teisme sakė, kad tikėjosi, jog bėglys sustos, pamatęs ant kelio stovintį pareigūną. Tačiau jis nesustojo.
Paskutinę akimirką atšokęs pasienietis šovė į priekinį ratą, tačiau automatinis šautuvas užsikirto. „VW Passat“ pralėkė pro pat pareigūną, o šis nubėgo jam iš paskos pertaisinėdamas ginklą. Vaizdo įraše matyti, kaip iškrito užstrigęs šovinys, vėliau jį ten rado tyrėjai. Tada K. Ilgevičius iššovė.
Prokuratūra kaltina pasienietį, kad jis šovė tuo metu, kai jam nebegrėsė pavojus. Tačiau už maždaug 300 metrų nuo įvykio vietos yra sodyba.
„Dažnai matydavau ten dviračiais važinėjančias mergaites“, – teisme sakė kaltinamasis. O už sodybos yra gyvenvietė. K. Ilgevičius sakė, kad bėglys kėlė pavojų gyventojams, todėl šovė. Kulka pataikė į vairuotoją.
Bylos duomenimis, 2024-ųjų birželio 1-osios vakarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai gavo Padvarionių užkardos budėtojo pranešimą apie dronų su ryšuliais įskridimą į Lietuvos teritoriją.
Pasieniečiai pradėjo vykdyti jų paiešką ir neilgai trukus pastebėjo keliu važiuojantį automobilį, kuris nepakluso reikalavimams sustoti.
Po šūvio pavažiavęs apie 150 metrų automobilis sustojo, nuvažiavęs nuo kelio.
„Greitosios reikia, pašautas“, – vaizdo įrašuose užfiksuoti vieno iš atskubėjusių pasieniečių žodžiai. Bėglio automobilyje „VW Passat“ buvo rasta 4,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių.
Pirmadienį teismo posėdį salėje stebėjo ne tik daugybė pasieniečių, bet ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas.
„Mes remsime savo kolegą ir teismo proceso metu, ir po jo, nepriklausomai, koks bebūtų teismo sprendimas“, – sakė R. Liubajevas.
Prokuroras Darius Šneideris savo ruožtu teigia, kad šūvis atliktas po to, kai nestojęs pažeidėjas apvažiavo pareigūną bei šalinosi, pavojaus pareigūnui jis nebekėlė.
Kaltinamojo advokatas Vidas Vilkas teigia manantis, kad byloje kaltinimai pateikti nepagrįstai.
„Man norisi paklausti prokuratūros, kas būtų tuo atveju, jei jis būtų toliau važiavęs ir nutrenkęs vaiką, paauglį, kurie ten gyvena? Ar būtų įvažiavęs į gyvenvietę ir ten partrenkęs žmones? Tada pareigūnas būtų kaltinamas, kad neatliko savo pareigų, nes turėjo ginklą ir nešovė į ratą, nebandė sustabdyti“, – po posėdžio sakė V. Vilkas.
Pasak advokato, pareigūno elgesys yra pateisinamas. Jo manymu, jei prokuratūra įrodys, kad tai tyčinis nužudymas, pareigūnai bijos net išsitraukti ginklą.
„Praktikoje, analogiškose situacijose, būdavo įvertinama, kad buvo atliekama tarnybinė pareiga ir bylos buvo nutraukiamos. Kitais atvejais kaltinimai būdavo pateikiami ne dėl tyčinio, o dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Ši byla yra pirmoji, kur pareigūnas yra kaltinamas tokiomis aplinkybėmis tyčia atėmęs gyvybę. Kodėl pasikeitė prokuratūros vertinimas tokių situacijų, aš pasakyti negaliu“, – sakė advokatas.
Kitas teismo posėdis turėtų įvykti sausio 26 dieną. Planuojama apklausti žuvusiojo artimuosius.
