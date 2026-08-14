Luigi Mangione prisipažino nušovęs „UnitedHealthcare“ vadovą

Šis nusikaltimas sukrėtė Amerikos verslo pasaulį ir sujaudino visą šalį.
28-erių metų L. Mangione įtariamas 2024 metų gruodį nužudęs „UnitedHealthcare“ generalinį direktorių 50-metį Brianą Thompsoną (Brajeną Tompsoną), protestuodamas prieš JAV draudimo sistemą.
„Gruodžio 4 dienos ryte aš Manhatane šoviau į poną Thompsoną ir jis mirė“, – pareiškė L. Mangione federaliniam teisėjui, kai pripažino kaltę dėl aukos persekiojimo.
Bausmė jam bus paskirta gruodžio 18 dieną ir prokurorai jau pareiškė, kad sieks laisvės atėmimo iki gyvos galvos nuosprendžio.
Jam buvo pareikšti kaltinimai persekiojimu federalinėje teismų sistemoje, taip pat kaltinimai žmogžudyste Niujorko valstijos teismų sistemoje, tačiau L. Mangione advokatai penktadienį pareikalavo, kad valstijos kaltinimai būtų panaikinti, siekiant išvengti dvigubo baudžiamojo persekiojimo už tą patį veiksmą.
„Ką tik pateikėme prašymą valstijos teismui, kuriame paaiškinome, kodėl valstijos kaltinimai turi būti atmesti remiantis Niujorko valstijos apsaugos nuo dvigubo baudžiamojo persekiojimo nuostatomis“, – sakė L. Mangione advokatė Karen Friedman Agnifilo (Karen Fridman Anjifilo).
Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė gali būti skirta ir už persekiojimą, ir už nužudymą. Du kiti federaliniai kaltinimai, už kuriuos grėsė mirties bausmė, teisėjo sprendimu buvo atmesti anksčiau šiais metais.
Ši byla smarkiai suskaldė jau ir taip susiskaldžiusią visuomenės nuomonę, konservatoriams su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) priešakyje raginant paversti L. Mangione pavyzdžiu kitiems.
Prokurorai penktadienį pareiškė, kad jis nusipelno griežtos bausmės.
„Nužudymas negali atnešti jokios šlovės“, – žurnalistams sakė Niujorko Pietų apygardos JAV prokuroras Jamie McDonaldas (Džeimis Makdonaldas).
Tačiau uolūs L. Mangione rėmėjai susirinko prie Manhatano teismo pastato, kad pareikštų savo paramą, nepaisydami itin griežtų saugumo priemonių ir virš jų skraidančio sraigtasparnio.
Į teismo posėdį buvo atvykę ir B. Thompsono giminaičiai, o jiems išvažiuojant juodų visureigių kolonoje vienas vyras jiems sušuko: „Amerika myli Luigi.“
„Nors niekas nesumažins skausmo dėl jo netekties, esame dėkingi, kad federalinė teisingumo sistema patraukė atsakomybėn už šį žiaurų nusikaltimą atsakingą asmenį“, – pažymėjo šeima po teismo posėdžio išplatintame pareiškime.
Šeima priminė, kad vis dar laukia teismo procesas dėl nužudymo, ir pridūrė, kad „toliau sieks teisingumo“, kurio B. Thompsonas nusipelnė.
Stebėjimo kamerų nužudymo vaizdo įrašuose matyti, kaip kaukėtas užpuolikas šauna į B. Thompsoną iš nugaros. Policija teigia, kad ant šaudmenų buvo parašyta „atidėti“, „atmesti“ ir „nušalinti“ – tai žodžiai, vartojami apibūdinti, kaip draudikai vengia išmokėti kompensacijas.
Pensilvanijos universiteto absolventas L. Mangione, kilęs iš turtingos Merilando šeimos, buvo sulaikytas viename „McDonald's“ restorane Altūnoje, Pensilvanijoje, maždaug už 370 km į vakarus nuo Manhatano, praėjus penkioms dienoms po B. Thompsono nužudymo.
Jis tapo garsenybe tarp kai kurių žmonių, nepatenkintų sveikatos draudimo industrija.
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