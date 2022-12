A. Lukašenka žada paviešinti informaciją, kad Vakarai planavo pradėti karą su Rusija

Šį kartą propagandą transliuojančiame kanale „Rusija 24“ Baltarusijos prezidentas teigė, kad Vakarai po protestų Baltarusijoje, 2020 metais, norėjo pradėti karą Donbase, praneša „RIA Novosti“.

A. Lukašenka kliedėjo, kad Vakarų šalys 2021–2022 metais planavo pradėti karą su Rusija. Jis tvirtino, jog informacija apie tai netrukus bus paviešinta.

Taip pat jis sakė, kad per protestus Baltarusijoje 2022 metais NATO šalys norėjo perimti valdžią jo šalyje padedant opozicijai. Be to, esą Aljansas norėjo pradėti karą su Rusija Donbaso teritorijoje.

„Pretekstas turėjo būti tas, kad Rusija užgrobė svetimas teritorijas – dėl to 2021-2022 metais turėjo prasidėti karas. Rusija veikė prevenciškai“, – aiškino Baltarusijos prezidentas.

2022 metų kovą Baltarusijos diktatorius pareiškė, kad Ukraina „norėjo pulti Baltarusiją“, todėl ją užpuolė Rusija. Jis pavadino Rusijos puolimą Ukrainoje „prevenciniu“. A. Lukašenka į susitikimą su V. Putinu atsinešė „žemėlapį, atskleidžiantį Baltarusijos puolimo planus“.

Nuo pirmųjų Rusijos Federacijos invazijos į Ukrainą dienų Baltarusijos prezidentas leido Rusijos kariams leisti raketas iš Baltarusijos teritorijos.

Spalio 10 d. A. Lukašenka paskelbė susitaręs su V. Putinu dėl jungtinės regioninės pajėgų grupės dislokavimo.

Baltarusijos prezidentas neseniai neigė ruošimąsi stoti į karą su Ukraina Rusijos pusėje ir slaptą mobilizaciją jo šalyje.