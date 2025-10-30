Luvro muziejaus apiplėšimo byla: sulaikyti penki nauji įtariamieji

„Turėjome jį savo akiratyje“, – apie pagrindinį įtariamąjį sakė Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau (Laurė Beko).
Anot jos, DNR įrodymai susiejo pagrindinį įtariamąjį su vagyste, įvykdytą spalio 19-ąją, ir leidžia manyti, kad jis buvo vienas iš keturių vagių komandos narių.
„Kalbant apie kitus policijos sulaikytus asmenis, jie yra žmonės, kurie gali mums suteikti informacijos apie įvykių eigą“, – sakė ji, pridurdama, kad dar per anksti pateikti papildomos informacijos apie įtariamuosius.
Penki asmenys sulaikyti trečiadienį Paryžiuje ir jo apylinkėse, ypač Prancūzijos sostinės Sen Deni rajone.
Ji pridūrė, kad kol kas nerastos jokios iš pavogtų brangenybių, kurių vertė siekia apie 102 mln. dolerių (87,7 mln. eurų).
Trečiadienį prokurorė pranešė, kad dviem vyrams, įtariamiems brangenybių vagyste, bus pateikti kaltinimai dėl vagystės ir nusikalstamo sąmokslo.
L. Beccuau teigė, kad tie vyrai iš dalies pripažįsta savo kaltę.
Jiems buvo paskirtas kardomasis kalinimas.
Dešimtys detektyvų ieško keturių plėšikų, kurie spalio 19-ąją užlipo ant pavogto krautuvo ištraukiamosiomis kopėčiomis ir, naudodami pjaustymo įrangą, įsilaužė į galeriją, kurioje saugomi karališkieji brangakmeniai.
Bėgdami žemyn kopėčiomis ir įsėdę į motorolerius, jie numetė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau sugebėjo pavogti aštuonis kitus dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai, imperatorienei Marijai Luizai.
