Macronas: Izraelio planas perimti Gazos miesto kontrolę yra kelias į nuolatinį karą

„Šis karas dabar turi baigtis nuolatinėmis paliaubomis“, – pareiškime teigė E. Macronas, pridurdamas, kad Izraelio planas perimti Gazos kontrolę yra „precedento neturinčio masto katastrofa ir neapgalvotas veržimasis į nuolatinį karą“.
„Izraelio įkaitai ir Gazos Ruožo gyventojai ir toliau bus pagrindinės šios strategijos aukos“, – sakė E. Macronas.
Izraelis pareiškė, kad jo kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę pagal planą, kuriam pritarė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu saugumo kabinetas. Šis planas visame pasaulyje sukėlė pasipiktinimo bangą.
E. Macronas pareiškime teigė, kad svarbu įsteigti Jungtinių Tautų (JT) mandatą turinčią stabilizavimo misiją saugumui Gazos Ruožui užtikrinti.
„Saugumo Taryba dabar turi dirbti, kad įsteigtų šią misiją ir suteiktų jai mandatą“, – teigė jis.
„Paprašiau savo komandų nedelsiant dirbti šiuo klausimu su mūsų partneriais“, – pridūrė E. Macronas.
B. Netanyahu sekmadienį gynė planą, sakydamas, kad „Izraelis neturi kito pasirinkimo, kaip tik užbaigti darbą ir visiškai sutriuškinti „Hamas“.
„Izraelis kontroliuoja apie 70–75 proc. Gazos, tai yra karinė kontrolė“, – tvirtino jis.
„Tačiau turime du likusius bastionus, gerai? Tai yra Gazos miestas ir centrinės stovyklos Mavasyje“, – sakė B. Netanyahu žurnalistams.
