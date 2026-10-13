Macronas: prancūzų kariai užėmė „šešėlinio laivyno“ tanklaivį

E. Macronas pažadėjo nemažinti spaudimo kovoje su „šešėliniu laivynu“ – slaptu laivų tinklu, kurį Rusija naudoja Vakarų sankcijoms apeiti nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais.
„Daugiau nei už 450 jūrmylių į pietus nuo Reunjono mūsų nacionalinis karinis jūrų laivynas užėmė tanklaivį „DF Peak“, – socialiniame tinkle „X“ kartu su trumpu operacijos vaizdo įrašu paskelbė E. Macronas.
Kelių Europos šalių tarnybos yra perėmusios laivus, gabenusius rusišką naftą pažeidžiant Europos sankcijas, taip siekdamos smogti šiam gyvybiškai svarbiam pajamų šaltiniui.
„DF Peak“ plaukioja su Benino vėliava ir yra vienas iš 700 laivų, įtrauktų į ES sankcijų sąrašą. Iki 2024 metų jis vadinosi „Kaliningrad“.
Naujos priemonės leidžia Europos Sąjungos valstybėms narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš tokių laivų konfiskuotą krovinį.
Maskva piktinasi tokiais veiksmais, o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tai pavadino „piratavimu ir banditizmu“.
Prancūzijos prezidento pareiškimas nuskambėjo Europoje tvyrant nerimui dėl karo Ukrainoje ateities. JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį paskelbė apie susitarimą dėl rusiško dyzelino tiekimo Jungtinėms Valstijoms ir pasaulio rinkoms. Tai sukėlė didelį Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pasipiktinimą.
Europos Sąjunga pažadėjo toliau griežtinti savo priemones prieš Maskvą, o jos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas) šeštadienį pareiškė, kad sankcijų rusiškam dyzelinui panaikinimas padeda kurstyti Kremliaus karą.
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