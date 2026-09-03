Maltos magnato išteisinimas dėl žurnalistės nužudymo sukėlė pasipiktinimą

Turtingas verslininkas buvo kaltinamas sumanęs 53-ejų D. Caruana Galizia nužudymą 2017 m., kuris sukėlė precedento neturinčius protestus ir nuvertė vyriausybę.
D. Caruana Galizia šeima pareiškime teigė, kad Y. Fenecho išteisinimas „atima iš jos teisingumą, kurio ji nusipelnė“.
Jos sūnus Matthew Caruana Galizia sakė, kad prisiekusieji priėmė „siaubingą sprendimą (…) nuo kurio mūsų šalis gali ir neatsigauti“.
Europos spaudos ir žiniasklaidos laisvės centras nurodė, kad nuosprendis pasiuntė „nerimą keliančią žinią tiems, kurie puola ir žudo žurnalistus“.
D. Caruana Galizia, vadinta „vienos moters „WikiLeaks“, atskleidė korupciją aukščiausiame šalies lygyje ir atkreipė dėmesį į miglotus Maltos verslo ir politikos elito ryšius.
Jos nužudymas šokiravo pasaulį, o Malta, mažiausia Europos Sąjungos šalis narė, atsidūrė dėmesio centre dėl akivaizdžių teisinės valstybės trūkumų.
Nužudymas taip pat sukėlė politinę krizę ir lėmė tuometinio premjero Josepho Muscato atsistatydinimą 2020 m. sausį, nes dėl jo tariamų pastangų apsaugoti draugus ir sąjungininkus nuo tyrimo kilo didelis pasipiktinimas ir masiniai protestai.
2021 m. liepą paskelbtame dvejus metus trukusiame viešame tyrime prieita prie išvados, kad valstybė turėtų „prisiimti atsakomybę“ už nužudymą dėl vyriausybės sukurtos „nebaudžiamumo atmosferos“.
Magnatas Y. Fenechas, kurio verslo interesai apėmė energetikos ir turizmo sektorius, 2019 m. buvo sulaikytas savo jachtoje, bandydamas išplaukti iš Maltos po to, kai nužudymo tarpininkui buvo pasiūlyta malonė už dalyvių identifikavimą.
Prokurorai apkaltino Y. Fenechą užsakius žurnalistės nužudymą, nes ji ruošėsi paskelbti kompromituojantį straipsnį apie jo dėdę.
„Labai pasipiktinusi“
Dėl nužudymo iki šiol nuteisti penki asmenys už sprogmenų tiekimą ir pačio nužudymo įvykdymą.
2025 m. birželį Robertas Agius ir Jamie Vella buvo nuteisti už bombos, kuri pražudė D. Caruana Galizia, tiekimą ir įkalinti iki gyvos galvos.
Trys nužudymą įvykdę vyrai – broliai George‘as ir Alfredas Degiorgio bei Vince‘as Muscatas – atlieka įkalinimo bausmes, nes buvo pripažinti kaltais dėl savo vaidmens.
437 puslapių ilgio ataskaitoje, kurią 2021 m. parengė trijų teisėjų kolegija, nustatyta, kad valstybė nevykdė savo pareigos apsaugoti D. Caruana Galizia ir leido, jog politikai ją asmeniškai pultų ir įžeidinėtų.
Ši atmosfera sukūrė „palankų klimatą“ jos nužudymui, ir yra „įtikinamų įrodymų“, kad jos žudikai žinojo, jog juos saugos „aukščiausias valstybės pareigas einantys asmenys“.
„Visi tie, kurie sudarė sąlygas jos žudikams, jiems padėjo ar juos saugojo, jau seniai turėjo prisiimti atsakomybę“, – antradienį pareiškime teigė šeima.
„Praėjus devyneriems metams po žiauraus Daphne nužudymo, institucinės problemos, kurios sudarė sąlygas jos nužudymui, lieka neišspręstos“, – pridūrė artimieji.
Organizacija „Reporteriai be sienų“ (RSF) pareiškė esanti „labai pasipiktinusi“.
„Nuosprendis reiškia, kad praėjus beveik devyneriems metams po Daphne Caruana Galizia nužudymo, Maltos valdžios institucijos nesugebėjo identifikuoti ir nuteisti sumanytojo“, – teigė RSF.
„Turi būti įvykdytas visapusiškas teisingumas, o Maltos valdžios institucijos turi įgyvendinti jau seniai reikalingas žurnalistų ir žiniasklaidos laisvės apsaugos priemones“, – pridūrė organizacija.
Maltos vyriausybė paskelbė pareiškimą, kuriame tvirtino, kad „atkreipė dėmesį“ į nuosprendį ir kad yra „įsipareigojusi užtikrinti, jog būtų įvykdytas teisingumas“.
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