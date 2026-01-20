 Per masinę avariją susidūrė daugiau kaip 100 automobilių

2026-01-20 10:30
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per smarkų snygį esant prastam matomumui JAV Mičigano valstijoje įvyko masinė autoavarija. Pirmadienį susidūrė arba nuo „Interstate 196“ greitkelio nulėkė daugiau kaip šimtas automobilių, pranešė institucijos, kuriomis remiasi agentūra AP.

Per masinę avariją susidūrė daugiau kaip 100 automobilių / Scanpix nuotr.

Policijos duomenimis, tarp autoįvykyje dalyvavusių transporto priemonių buvo daugiau kaip 30 vilkikų. Yra daug sužeistųjų, tačiau apie žuvusiuosius kol kas nepranešta. Kelio ruožas tarp Hadsonvilio  ir Zelando, kuriame įvyko autoavarija, ilgam buvo uždarytas abiem kryptimis.

Otavos apygardos šerifo biuras tiria incidentą. Vairuotojai prašomi ir toliau vengti kelionių automobiliais.

Masinė autoavarija yra žiemos audros, slenkančios per JAV, padarinys. Nacionalinė meteorologijos tarnyba paskelbė perspėjimus apie labai žemas temperatūras bei galimą gausų sniegą keliose valstijose. Perspėjimas galioja teritorijoms nuo Šiaurės Minesotos iki Viskonsino, Indianos, Ohajo ir Pensilvanijos bei Niujorko.

