Per masinį Rusijos išpuolį prieš Kyjivą žuvo mažiausiai trys žmonės

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad naktį miestą supurtė galingi sprogimai, nušvietę dangų ir palikę dūmų stulpą.
Miesto karinė administracija pranešė, kad patvirtinta trijų žmonių žūtis ir 12 sužeistųjų, gyvenamiesiems pastatams padaryta didelė žala. Vienas iš žuvusiųjų buvo 14 metų paauglys, pranešė administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Išpuolis įvyko Maskvai ir Kyjivas apsikeitus kaltinimais dėl susidariusios aklavietės diplomatinėse pastangose siekti taikos susitarimo, kurioms vadovauja JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
AFP žurnalistas Kyjive pranešė, kad buvo matyti, kaip oro gynyba bandė perimti dronus virš miesto centro. Atrodo, kad bent viena raketa buvo numušta.
Maždaug 100 žmonių slėpėsi vienoje metro stotyje, kai kurie gulėjo miegmaišiuose, kiti laikė ir ramino savo augintinius.
Meras Vitalijus Klyčko naujausius Rusijos smūgius pavadino masiniu išpuoliu, kuris padarė žalos penkiuose sostinės rajonuose.
Meras pranešė, kad Darnyckio rajone sugriuvo penkių aukštų pastatas.
Liepos 31-ąją Kyjive įvyko vienas iš didžiausių išpuolių per daugiau nei trejus metus trunkantį karą, per kurį žuvo daugiau nei 30 žmonių, įskaitant penkis vaikus.
Pastaraisiais mėnesiais Rusijos pajėgos stiprina savo pozicijas Ukrainoje, nors diplomatinės pastangos suintensyvėjo.
Šį mėnesį D. Trumpas Aliaskoje surengė susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o po to susitiko su savo Ukrainos kolega Volodymyru Zelenskiu ir Europos sąjungininkais.
Tačiau nuo to laiko pažangos beveik nepadaryta.
Prieš sudarydama bet kokį taikos susitarimą, Ukraina nori Vakarų saugumo garantijų, kurios atgrasytų Rusiją nuo bet kokių išpuolių.
Maskva Kyjivo reikalavimus vadina nerealiais ir ypač prieštarauja Vakarų taikos palaikymo pajėgų dislokavimo Ukrainoje idėjai.
V. Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad jo administracijos nariai penktadienį Niujorke susitiks su JAV pareigūnais.
Ukrainos lyderis teigė matantis „labai arogantiškus ir neigiamus signalus iš Maskvos dėl derybų“, ragindamas daryti papildomą spaudimą, kad „priverstų Rusiją imtis realių žingsnių“.