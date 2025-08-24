Inga Ruginienė: būsima Vyriausybė rems Ukrainą iki pergalės

„Tiek devynioliktoji, tiek dabar būsima dvidešimtoji Vyriausybė deklaravome paramą ir ne tik deklaravome, bet realius darbus darėme dėl pagalbos, realios pagalbos Ukrainai ir toliau tą darysime. Mes remsime Ukrainą iki pergalės ir dėl to jokių diskusijų neturėtų būti“, – BNS sekmadienį sakė I. Ruginienė.
Taip ji kalbėjo dalyvaudama Ukrainai palaikyti skirtame 150-ajame pirmadienio mitinge, šį kartą surengtame sekmadienį – rugpjūčio 24-ąją – Ukrainos nepriklausomybės dieną.
„Ukraina patiria didžiulius iššūkius, tris su puse metų karo, žudynių ir melo. Žmonės praranda vaikus, vaikai praranda tėvus ir namus, tai yra nedovanotina“, – kalbėjo politikė.
Kaip skelbė BNS, Lietuva yra įsipareigojusi kasmet Ukrainos gynybos poreikiams skirti 0,25 proc. BVP.
Ukraina nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1991 metų rugpjūčio 24 dieną, Maskvoje žlugus pučui.
Tačiau 2014 metais Rusija aneksavo Ukrainai priklausiusį Krymo pusiasalį, o 2022-ųjų vasario pabaigoje pradėjo invaziją į šią šalį.