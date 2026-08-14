Maskva atmetė paliaubų Juodojoje jūroje idėją

Pastarosiomis savaitėmis Rusijai ir Ukrainai suintensyvinus atakas prieš komercinius laivus Juodojoje jūroje, o Turkijai iškėlus karinių operacijų moratoriumo šioje jūroje siūlymą, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova apkaltino Ukrainą „įžūliais teroro aktais“ prieš laivybą, ir tikino jokio oficialaus Turkijos pasiūlymo negavusi. Apie pačios Rusijos vykdomas atakas ji neužsiminė.
„Šias atakas vertiname kaip sąmoningą politiką, kuria siekiama destabilizuoti civilinę laivybą Juodosios jūros regione, dar labiau didinti įtampą ir pratęsti konfliktą, kai regiono kaimynės tam akivaizdžiai tyliai pritaria“, – aiškino M. Zacharova.
„Reuters“ ketvirtadienį pranešė, kad ir pati Ukraina per trečiąją šalį perdavė Rusijai siūlymą nutraukti atakas prieš civilinius laivus Juodojoje jūroje.
„Nematome jokių padėties gerėjimo ženklų, todėl nėra ir pagrindo dalinėms priemonėms, kurios Kyjivo režimui tik suteiktų laikiną atokvėpį“, – pridūrė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai.
Pasak „Reuters“, M. Zacharova taip pat atmetė galimybę grįžti prie 2022–2023 m. tarpininkaujant Turkijai ir Jungtinėms Tautoms sutartos saugaus grūdų tranzito Juodąja jūra iniciatyvos. Maskva iš jo pasitraukė pareiškusi, esą Vakarai neįvykdė savo įsipareigojimų dėl eksporto iš Rusijos.
ELTA primena, kad Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas šeštadienį po virtinės išpuolių prieš Juodojoje jūroje plaukiojusius civilinius laivus paragino Rusiją ir Ukrainą paskelbti karinių atakų moratoriumą jos vandenyse.
Rugpjūčio pradžioje Turkijos pareigūnai pasmerkė dronų ataką prieš du civilinius laivus Juodojoje jūroje, per kurią buvo sužeisti įgulos nariai. Remiantis laivybos stebėjimo svetainės „MarineTraffic“ duomenimis, abu laivai, kuriuos Turkijos užsienio reikalų ministerija identifikavo kaip „Yasar“ ir „Nadezhda“, plaukiojo atitinkamai su Panamos ir Kamerūno vėliavomis, tačiau priklausė Turkijos įmonėms.
Birželio pabaigoje Juodojoje jūroje netoli Krymo krantų buvo atakuotas Turkijos žvejybinis laivas. Per šį incidentą vienas žmogus žuvo, keturi liko sužeisti.
Gegužės pabaigoje po drono atakos prieš Turkijos krovininį laivą Ankara įspėjo apie „nekontroliuojamą eskalaciją“ Juodosios jūros regione. Ukrainos karinis jūrų laivynas tuomet teigė, kad laivą atakavo Rusijos dronas.