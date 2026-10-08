Medžioklės draugų susitikimas baigėsi žudynėmis

Medžioklės stovykloje kelioms dienoms buvo apsistoję penkiolika medžiotojų. Ankstų sekmadienio rytą grupė susirinko sodybos kieme ir skirstėsi postus tos dienos medžioklei, kai vienas vyras staiga ėmė šaudyti į kolegas.
Tragedijos išvengti nepavyko. Žuvo 72-ejų tėvas ir jo 47-erių sūnus. Dar vienas 40-metis vyras buvo sunkiai sužeistas.
Paleidęs šūvius įtariamasis pats padėjo ginklą ir leidosi sulaikomas.
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„Policija aiškinasi įtariamojo sveikatos būklę. Bandoma suprasti, ar jis neturi psichikos ligų, tad tikrinama jo biografija“, – teigė pašnekovė.
Kol kas išsiaiškinta, kad 29-erių įtariamasis neturi jokių įrašų apie psichikos ligas, todėl turėtų būti laikomas pakaltinamu. Vis dėlto jo artimieji išreiškė susirūpinimą vyro psichikos sveikata.
Įtariamasis atsisakė duoti parodymus policijai, tačiau pateikė rašytinį pareiškimą, kuriame prisiėmė kaltę ir detaliai aprašė panaudotą ginklą.
„Jis suimamas keturioms savaitėms be galimybės sulaukti lankytojų ar laiškų. Viso tyrimo metu jis greičiausiai ir liks suimtas. Šiuo metu sprendžiama, į kurį kalėjimą jis bus nuvežtas“, – sakė kaltinamojo advokatas Ole Richardas Holmas-Olsenas.
Neatskleidžiama, ar savo pareiškime įtariamasis paaiškino galimą nusikaltimo motyvą. Kiti medžiotojai kruviną tragediją sieja su kiek anksčiau tarp medžiotojų kilusiu konfliktu.
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