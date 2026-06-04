Meksikoje protestuojantys mokytojai šturmavo Švietimo ministeriją

Artėjant didžiausiai pasaulyje futbolo šventei, kuri prasidės birželio 11 d. Meksiko stadione „Azteca“, nuo mokytojų profsąjungos CNTE atsiskyrusi grupė surengė masines demonstracijas.
Trečiadienį protestuotojai naudodami gatvių šviestuvų stulpus kaip taranus įsiveržė į sostinėje įsikūrusią Švietimo ministerijos būstinę.
Nuo išpuolio nukentėjusios žinybos šaltiniai teigė, kad protestuotojai suniokojo apsauginio budelę ir išdaužė langus, o Meksikos televizijos parodytuose vaizduose buvo matyti nedidelis joje kilęs gaisras.
C. Sheinbaum trečiadienį pareiškė, kad „nedarys klaidos“ ir, likus kelioms dienoms iki turnyro, kurį bendrai rengia Jungtinės Valstijos, Kanada ir Meksika, pradžios nesiims griežtų priemonių prieš protestuotojus.
„Jie nori, kad artėjant Pasaulio futbolo čempionatui imtumėmės represijų“, – kalbėdama per kasdienę spaudos konferenciją sakė ji, pažadėdama to nedaryti.
Antradienį protestuojantys mokytojai vartė pagrindinėje sostinės alėjoje stovinčias milžiniškas futbolo žaidėjų statulas ir pagrasino surengti protestus per Pasaulio futbolo čempionatą, jei vyriausybė neatsižvelgs į jų reikalavimus dėl darbo sąlygų.
Pirmadienį policija panaudojo ašarines dujas, kad išvaikytų mokytojų grupę, norėjusią pasiekti centrinę Zocalo aikštę, kurioje šiuo metu įrenginėjama 2026 m. Pasaulio futbolo čempionato sirgalių zona.
Tačiau antradienį, kai protestuotojai vartė penkių metrų aukščio statulas, valdžios institucijos nesikišo.
C. Sheinbaum paragino pradėti dialogą su protestuotojais, kurie reikalauja padidinti atlyginimus ir panaikinti pensijų įstatymą.
Jos administracija susitarė su CNTE, kad atlyginimai bus padidinti devyniais procentais, nors protestuojantys pedagogai reikalauja juos didinti 100 procentų.
Meksikos valstybinės mokyklos mokytojo mėnesinis darbo užmokestis iki atskaitant mokesčius prasideda nuo 967 JAV dolerių.
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