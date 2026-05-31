 Mianmare per sprogimą pastate, kuriame laikyti sprogmenys, žuvo daugiau nei 45 žmonės

Mianmare per sprogimą pastate, kuriame laikyti sprogmenys, žuvo daugiau nei 45 žmonės

2026-05-31 19:38
BNS inf.

Mianmaro šiaurės rytuose esančiame pastate, kuriame, kaip teigiama, buvo laikomi kasybai skirti sprogmenys, sekmadienį nugriaudėjęs sprogimas nusinešė daugiau nei 45 žmonių gyvybes, praneša gelbėtojai ir nepriklausoma žiniasklaida.

<span>Mianmare per sprogimą pastate, kuriame laikyti sprogmenys, žuvo daugiau nei 45 žmonės</span>
Mianmare per sprogimą pastate, kuriame laikyti sprogmenys, žuvo daugiau nei 45 žmonės / Scanpix nuotr.

Dar apie 70 žmonių buvo sužeisti per sprogimą, kuris įvyko apie vidurdienį Kaungtupo kaime, Namhkamo miestelyje.

Šią teritoriją, esančią maždaug už 3 km į pietus nuo Kinijos sienos, kontroliuoja Ta'angų nacionalinė išsivadavimo armija – etninė ginkluota grupė, kovojanti su Mianmaro centrine vyriausybe.

Į sprogimo vietą atskubėjęs gelbėtojas agentūrai „The Associated Press“ sakė, kad iki sekmadienio vakaro buvo rasti ir kremuoti išvežti 46 kūnai, tarp jų – šeši vaikai.

Su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs gelbėtojas teigė, kad 74 sužeisti žmonės buvo nugabenti į miestelio ligoninę, o gelbėjimo darbai tęsiami.

Kitas gelbėtojas Namhkame, taip pat kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, nurodė, kad žuvo apie 40 žmonių, o netoli sprogimo vietos apgadinta daugiau nei 100 namų.

Šiame straipsnyje:
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žuvo 45 žmonės
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nuostabu
Och ty, Labasnioj pasikeite rezimas. Ant veliavos yteske balta zvaigzde. Tai kokia dabar valdzia Labasnioj ??? Veliava zydiska o balta zvaigzde gal rodo kad naujas rezimas su ZMONISKU SNUKIU a ne ???
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