Mirties bausmę išgyvenusi amerikietė atgavo sąmonę

Mirties bausme už žmogžudystę, kurią įvykdė būdama paauglė, nuteistai 50-metei Christai Pike prieš savaitę Tenesio kalėjime buvo suleistos dvi, kaip manyta, mirtinos pentobarbitalio dozės.
Tačiau ji išgyveno šias injekcijas ir buvo skubiai nugabenta į ligoninę, kur ji buvo be sąmonės ir jai buvo taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija. Moters būklė buvo kritinė.
Ch. Pike advokatai antradienį pareiškė, kad, nepaisant visko, dabar ji yra „sąmoninga, kalba ir jai toliau teikiama intensyvi medicinos pagalba“.
„Nepaisant sunkių rankų sužalojimų, ji vis dar yra surakinta antrankiais ir prirakinta grandinėmis prie lovos“, – teigiama jų pareiškime.
„Jos atsigavimas neturi precedento medicinos požiūriu. Prognozė tebėra neaiški, tačiau mažų mažiausiai tikimės ilgo atsigavimo proceso“, – pridūrė jie.
Jos advokatai dar kartą paragino Tenesio gubernatorių Billą Lee pakeisti Ch. Pike skirtą bausmę įkalinimu iki gyvos galvos be galimybės būti paleistai lygtinai.
Po nesėkmingos egzekucijos B. Lee sustabdė mirties bausmių vykdymą šioje pietinėje valstijoje, kol bus atliktas nepriklausomas tyrimas.
Vėliau atsistatydino kalėjimų sistemos vadovas.
Pirmoji išgyvenusioji
Ch. Pike teisininkų komanda jau anksčiau prieštaravo mirties bausmės vykdymo intraveninių injekcijų protokolui, teigdama, kad dėl jos siaurų venų ir kraujo ligos tai būtų sukėlę nereikalingas kančias.
Medicinos ekspertai buvo perspėję, kad adatos gali pasislinkti arba perdurti veną, todėl mirtini preparatai galėtų patekti ne į Ch. Pike kraujotaką, o į jos rankos audinius, teigė advokatas Stephenas Ferrellas.
Teismui pateiktuose dokumentuose pentobarbitalis apibūdintas kaip ėsdinanti medžiaga, galinti nudeginti odą, audinius ir venas. Juose sakoma, kad atvykus į ligoninę abi Ch. Pike rankos buvo „patinusios, nudegusios ir nusėtos pūslėmis“.
Mirties bausmės informacijos centras, kuris skelbia duomenis ir analizes apie mirties bausmę Jungtinėse Valstijose, nurodė, kad Ch. Pike tapo pirmąja kaline, išgyvenusia „po to, kai jai buvo suleistos mirtinos egzekucijoms skirtų preparatų dozės“.
Ch. Pike byla sukėlė diskusijas dėl mirties bausmės skyrimo jauniems nusikaltėliams, nes jai buvo 18 metų, kai ji kartu su savo vaikinu 1995 m. profesinio mokymo stovykloje sumušė ir nužudė 19-metę Colleen Slemmer.
Nužudymas sulaukė didelio dėmesio visoje šalyje, kai C. Slemmer kūnas buvo rastas su krūtinėje išraižyta pentagrama, dažnai laikoma satanistiniu simboliu.
Ch. Pike advokatai prašė suteikti jai malonę, motyvuodami jos amžiumi, vaikystėje patirta seksualine prievarta ir psichikos sveikatos problemomis, įskaitant potrauminio streso sutrikimą.
Byla dar prieš numatytą egzekucijos datą buvo sulaukusi dėmesio, nes Ch. Pike būtų tapusi pirmąja moterimi per daugiau nei 200 metų, kuriai Tenesio valstijoje įvykdyta mirties bausmė.
Numatytos egzekucijos naktį žurnalistai susirinko išklausyti paskutinių Ch. Pike žodžių ir užfiksuoti jos mirtį.
Tačiau jie apstulbę išėjo iš egzekucijos stebėjimo patalpos ir pranešė, kad suleidus mirtinas dozes Ch. Pike vis dar kvėpavo ir net knarkė.
Mirties bausmės informacijos centro duomenimis, nuo 1976 m. Jungtinėse Valstijose mirties bausmė įvykdyta 18-ai moterų.
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