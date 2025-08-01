Morge už paslėptų durų rasti pūvantys kūnai

Inspektoriai, trečiadienį atvykę į laidojimo namus „Davis Mortuary“ Kolorade atlikti eilinio metinio patikrinimo, pajuto „stiprų puvėsių dvoką“, teigiama Kolorado priežiūros agentūrų departamento paskelbtuose dokumentuose.
Pareigūnai netoli Kolorado Springso esančiame Pueblo mieste įsikūrusiose patalpose pastebėjo už kartoninio skydo paslėptas duris.
Laidojimo namų valdytojas Brianas Cotteris, kuris taip pat eina Pueblo apygardos koronerio pareigas, paprašė inspektorių į tą patalpą neiti.
Jo nepaklausę inspektoriai paslėptame kambarėlyje rado „kelis iki skirtingo lygio apirusius kūnus“, nurodoma dokumentuose.
„B. Cotteris teigė, kad kūnai laukė kremavimo, ir pripažino, kad kai kurie kūnai kambaryje išbuvo maždaug 15 metų.
B. Cotteris inspektoriams prisipažino, kad artimiesiems galėjo išduoti netikrus kremuotus palaikus.“
Inspektoriai nurodė morgui nedelsiant nutraukti veiklą.
Pueblo apygardos internetinėje svetainėje rašoma, kad B. Cotteris apygardos koronerio pareigas eina nuo 2014 m.
Svetainėje rašoma, kad jis turi „daugiau nei 25 metų vietos patirties rūpinantis mirusiaisiais, kurią įgijo dirbdamas vietos laidotuvių namų valdytoju, valstybiniu mirčių tyrėju ir Amerikos medicininės mirčių tyrėjų tarybos diplomatu“.
B. Cotteris į naujienų agentūros AFP žinutes kol kas neatsakė.
Sukčiaujantys laidotuvių namų valdytojai Kolorado valstijoje – ne naujiena.
Praėjusiais metais tvarkant namą, iš kurio buvo iškeldintas ankstesnis gyventojas, kadaise dirbęs laidojimo paslaugų teikėju, buvo rasti dešimčių kremuotų žmonių palaikai.
Tame pačiame nekilnojamojo turto objekte buvusiame katafalke rastas prieš pusantrų metų mirusios moters kūnas.
2023 m., kaimynams pasiskundus dėl nemalonaus kvapo, netoli Kolorado Springso esančiuose apleistuose laidojimo namuose buvo rasta beveik 200 pūvančių kūnų.
O 2018 m. FTB nustatė, kad vienos įstaigos vadovai visame pasaulyje pardavinėjo mirusiųjų kūno dalis, o gedinčioms šeimoms vietoj kremuotų palaikų įteikdavo cemento mišinį.
Dienraštis „The Denver Post“ pranešė, kad Koloradas yra vienintelė JAV valstija, kurioje laidojimo namų direktoriams nereikia licencijos, o pačių laidojimo namų veiklos priežiūros lygis yra minimalus.
