Motina kaltinama pasikėsinimu nužudyti savo vaikus: šešerių berniukui gali grėsti amputacija

T. Gosnell Spartanburgo apygardos šerifo biuras sulaikė šeštadienį, rugsėjo 26 dieną. Ji kaltinama peiliu ir buku daiktu sužalojusi savo trejų ir šešerių metų vaikus.
Pareigūnus iškvietė buvęs draugas
Sekmadienį vykusiame posėdyje dėl užstato Septintosios teisminės apygardos prokuratūros atstovas nurodė, kad pareigūnai buvo iškviesti patikrinti namų Bud Arthur Bridge Road gatvėje, gavę pranešimą apie be priežiūros paliktus vaikus.
Į teisėsaugą kreipėsi T. Gosnell buvęs draugas.
Pareigūnams patekus į namą, viduje buvo rasti du vaikai, kurie, kaip nurodyta teisme, buvo „aplipę krauju“ ir turėjo „nesuskaičiuojamą daugybę pjautinių žaizdų“.
Tyrimo metu pareigūnai nustatė, kad vaikai, kaip įtariama, buvo užpulti dar ankstesnį vakarą.
Namo viduje taip pat rasta apgadintų daiktų – buvo sudaužytas televizorius ir veidrodis.
Motina grįžo į namus vėliau
Pasak teisme pateiktos informacijos, T. Gosnell netrukus pati atvyko prie namo. Pareigūnams susirūpinimą sukėlė tai, kad ji esą kalbėjo labai greitai ir nerimą keliančiu tonu.
Prokuratūros atstovo teigimu, moteris taip pat sakė patirianti „regėjimus“.
Vienu metu ji, kaip pranešama, mėgino pasišalinti, todėl pareigūnai ją antrankiais pritvirtino prie neštuvų. Vėliau moteris buvo išvežta psichikos būklės įvertinimui.
Tuo metu jos vaikai buvo perduoti apsaugos tarnyboms ir nuvežti gydyti į ligoninę.
Sužalojimai – itin sunkūs
Manoma, kad vaikai turėtų išgyventi, tačiau per posėdį prokurorai teigė, kad jų sužalojimai yra labai sunkūs.
Kai kurios pjautinės žaizdos, pasak prokurorų, buvo tokios gilios, kad siekė kaulą.
Taip pat nurodyta, kad šešerių metų berniukui dėl patirtų sužalojimų gali tekti amputuoti pirštus, o galbūt ir ranką.
T. Gosnell užstatas nebuvo skirtas. Jai paaiškinta, kad tolesnius sprendimus vėliau priims apygardos teismo teisėjas.
Teismo posėdžio metu prokuratūros atstovas taip pat nurodė, kad 35-erių moteris anksčiau teistumo neturėjo.
Jeigu T. Gosnell būtų pripažinta kalta, jai galėtų grėsti bendra maksimali 60 metų laisvės atėmimo bausmė.
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