Naikintuvai Latvijoje numušė droną

Iš pradžių kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvų regiono kilmę. Tačiau kariuomenė kalbėjo užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Todėl buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas.
Beveik 1,9 mln. gyventojų turinti ES ir NATO narė Latvija rytuose ribojasi su Rusija.
Ukrainos kare dronus naudoja tiek puolanti Rusija, tiek besiginanti Ukraina. Iš pradžių nebuvo aišku, kokie naikintuvai dalyvavo numušant droną.
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