 Naikintuvai Latvijoje numušė droną

Naikintuvai Latvijoje numušė droną

2026-08-14 06:38
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Į Latvijos oro erdvę įskrido dronas – jį numušė NATO šalies partnerės naikintuvai. Latvijos kariuomenė naktį platformoje „X“ pranešė, kad oro pavojus atšauktas. Prieš tai ginkluotosios pajėgos paragino gyventojus nebūti lauke ir pasitraukti į saugią vietą.

<span>Naikintuvai Latvijoje numušė droną</span>
Naikintuvai Latvijoje numušė droną / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Iš pradžių kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvų regiono kilmę. Tačiau kariuomenė kalbėjo užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Todėl buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas.

Beveik 1,9 mln. gyventojų turinti ES ir NATO narė Latvija rytuose ribojasi su Rusija.

Ukrainos kare dronus naudoja tiek puolanti Rusija, tiek besiginanti Ukraina. Iš pradžių nebuvo aišku, kokie naikintuvai dalyvavo numušant droną. 

Šiame straipsnyje:
Latvija
numuštas dronas
dronas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų