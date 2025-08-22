 Per NATO vadovo vizitą Kyjive paskelbtas oro pavojus

2025-08-22 16:06
BNS inf.

Kyjve penktadienį buvo paskelbtas oro pavojus, NATO generaliniam sekretoriui Markui Ruttei lankantis Ukrainos sostinėje.

Per NATO vadovo vizitą Kyjive paskelbtas oro pavojus / Ukrainos prezidentūros nuotr.

NATO vadovas į Kyjivą atvyko aptarti saugumo garantijų Ukrainai, jei būtų sudarytas taikos susitarimas su Rusija.

Pastarosiomis dienomis Rusija suintensyvino oro atakas prieš Ukrainą, o JAV vadovaujamos pastangos tarpininkauti siekiant užbaigti daugiau nei pusketvirtų metų trunkantį karą, regis, įstrigo. 

M. Rutte paragino suteikti tvirtas saugumo garantijas Ukrainai, kad Rusija būtų priversta laikytis bet kokio galimo taikos susitarimo ir „daugiau niekada nebandytų užimti nė vieno Ukrainos kvadratinio kilometro“.

„Tvirtos saugumo garantijos bus esminis dalykas ir tai dabar stengiamės apibrėžti“, – sakė M. Rutte, stovėdamas šalia ukrainiečių prezidento Volodymyro Zelenskio.

