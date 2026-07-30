Naujojo Ukrainos gynybos ministro planas – smogti rusams pigiai, bet labai skaudžiai

Neseniai paskirtas ministras E. Chmara davė interviu MAGA sparną atstovaujančiai amerikiečių tinklaraštininkei Laurai Loomer, kuriame išdėstė skirtumus tarp Ukrainos ir Rusijos strategijų bei savo tikslus. Štai svarbiausi išsamaus Ukrainos gynybos ministro interviu teiginiai:
• Rusija toliau tikslingai atakuoja Ukrainos civilinę infrastruktūrą – degalines, energetikos objektus ir civilinius pastatus apskritai. Tikslas – taikių gyventojų terorizavimas.
• Ukraina taikosi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, transporto mazgus ir kitą infrastruktūrą, padedančią maitinti karo mašiną.
• Ukrainiečių tikslas – jų operacijų prieš taikinius Rusijoje kaina (pinigine išraiška) turi sudaryti apie du procentus nuo padaromos žalos.
• Šį principą Ukraina taiko jau gana seniai, pavyzdžiui, per garsiąją operaciją „Voratinklis“, kai mažaisiais dronais buvo smogta rusų strateginiams bombonešiams. Šią operaciją atliko Ukrainos saugumo tarnybos Specialiųjų operacijų centras „Alfa“, kuriam tuo metu vadovavo E. Chmara.
• Ministras pabrėžė, kad savo kovinio planavimo patirtį dabar pritaikys logistikos ir kariuomenės aprūpinimo srityje. Aiškiai suprantama kas naudojama mūšio lauke, kokias priemones naudoti prieš Rusiją ir kokie sprendimai gali būti efektyviausi. Planas yra.
• Prioritetai fronte – logistikos maršrutų apsauga nuo dronų ir greitas dalinių aprūpinimas.
• Asmeninis generolo majoro E. Chmaros principas – vadas neturi iš pavaldinio reikalauti to, kam nesiryžtų pats.
• Kritiškai svarbi sritis – gynyba nuo balistinių Rusijos smūgių. Tam reikalinga vietinė „Patriot“ raketų gamyba.
• Kai pastarasis tikslas bus įgyvendintas, Ukraina galės tiekti JAV papildomus išteklius bendroms operacijoms.