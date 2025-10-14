Nepaisant NATO iniciatyvos, karinė pagalba Ukrainai smarkiai sumažėjo

Per pastaruosius du vasaros mėnesius karinė pagalba lyginant su pirmuoju pusmečiu sumažėjo 43 procentais. Diduma šiuo laikotarpiu pristatytos pagalbos buvo teikiama pagal naująją NATO iniciatyvą PURL.
Jungtinėms Amerikos Valstijoms 2025 m. pradžioje nustojus skelbti apie naujus pagalbos paketus, Europos šalys ėmėsi iniciatyvos ir reikšmingai padidino savo karinę paramą. Dėl to 2025 m. pirmąjį pusmetį vidutinė mėnesio karinė pagalba viršijo 2022–2024 m. rodiklius, nepaisant to, kad JAV neprisidėjo.
Tačiau vasarą šis pagreitis buvo prarastas: Europos šalių kariniai asignavimai sumažėjo 57 proc. lyginant su 2025 m. sausio–birželio mėnesiais, net ir įskaičiavus jų įnašus į NATO PURL iniciatyvą. Taigi visos karinės pagalbos mėnesio vidurkis šiuo laikotarpiu buvo 43 proc. mažesnis nei pirmąjį šių metų pusmetį.
„Kadangi karinė parama Ukrainai vis labiau priklauso nuo naujų ginklų įsigijimo, o jiems įgyvendinti dažnai prireikia mėnesių ar net metų, NATO iniciatyva PURL yra svarbi priemonė aprūpinti Ukrainą parengtais naudoti ginklais iš JAV atsargų. Tuo pačiu metu stebina karinės pagalbos sumažėjimas liepą ir rugpjūtį. Nepaisant NATO iniciatyvos PURL, Europa mažina bendrą karinę paramą. Dabar svarbiausia bus tai, kaip skaičiai keisis rudenį“, – sakė Christophas Trebeschas, paramos Ukrainai stebėjimo skyriaus vadovas ir Kylio instituto tyrimų direktorius.
Finansinė ir humanitarinė pagalba išliko stabili, ją daugiausia teikia ES institucijos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais finansinė ir humanitarinė pagalba siekė 7,5 mlrd. eurų, o tai atitinka ankstesnių metų ir šių metų pirmojo pusmečio lygį.
„Bendras finansinės ir humanitarinės paramos lygis išliko palyginti stabilus – net ir nesant JAV įnašų. Dabar labai svarbu, kad toks pats stabilumas išliktų ir teikiant karinę paramą, nes Ukraina ja kliaunasi, kad galėtų palaikyti savo gynybos pastangas vietoje“, – sakė Ch. Trebeschas.
PURL iniciatyva, dėl kurios buvo susitarta liepos mėnesį per NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte‘s ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą, leidžia NATO pirkti Ukrainai parengtus naudoti ginklus iš JAV atsargų, šiuos pirkimus finansuoja valstybės narės. Iki rugpjūčio iniciatyvoje dalyvavo aštuonios NATO šalys – Belgija, Kanada, Danija, Vokietija, Latvija, Nyderlandai, Norvegija ir Švedija – jos iš viso įnešė 1,9 mlrd. eurų.