Nepale žuvusiųjų skaičius viršijo tūkstantį

Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad Tibete žuvo 16 žmonių, todėl bendras nelaimės aukų skaičius nuo trečiadienio padidėjo iki 1003.
Dingusiųjų skaičius Nepale sumažėjo iki 3916, gelbėjimo darbams tęsiantis septintą dieną ir padidėjus rastų kūnų skaičiui.
Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad dingo 546 žmonės, tad bendras dingusiųjų skaičius siekia 4462.
Tarp dingusiųjų Nepale yra 583 užsieniečiai iš daugiau nei 30 šalių. Tarp dingusiųjų Kinijoje yra 261 užsienietis iš 23 šalių.
Daugiausia dingusių užsieniečių – indai. Nepale dingo 275 Indijos piliečiai ir dar 128 indų kilmės asmenys, pranešė Naujasis Delis.
Valstybės departamentas sekmadienį pranešė, kad dingo 85 JAV piliečiai.
Nepalo turizmo valdybos ir ambasadų duomenimis bei remiantis kitais pranešimais, tarp dingusiųjų yra 62 ukrainiečiai, 51 Malaizijos pilietis, 42 australai ir 33 Didžiosios Britanijos piliečiai.
Indijos Utar Pradešo valstijos valdžia pranešė, kad iš upių, tekančių iš Nepalo, ištraukta 17 kūnų, manoma, potvynių aukų. Indijos valdžia siekia nustatyti jų tapatybes, jie nėra įtraukti į aukų skaičių.
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