Nerimaujama dėl ES planų kovojant su vaikų pornografija sekti žmonių susirašinėjimą

Penktadienį per Europos Vadovų Tarybos susitikimą saugumo pareigūnai iš Europos Sąjungos šalių svarstė naujausią pasiūlymą. Pagal jį dirbtinis intelektas (DI) mobiliuosiuose įrenginiuose analizuotų nuotraukas ir nuorodas, kurios siunčiamos susirašinėjimo programėlėse, nepaistant to ar ryšys užšifruotas, ar ne. Taip būtų tikrinama ar žmonės nesidalina vaikų pornografija. DI analizuotų vaizdus ir juos lygintų su rezultatais, su kuriais būtų supažindintas pagal naujos ES agentūros sukurtą duomenų bazę. Jeigu DI aptiktų įtarimą keliančių vaizdų, apie tai būtų informuojamos atitinkamos institucijos.
Praėjusią savaitė Vokietija išsakė nepritarimą naujajai iniciatyvai. Prancūzija anksčiau pasiūlymui pritarė, bet ten pasikeitė ministras pirmininkas ir dabar Paryžius dvejoja. Danija, kuri dabar pirmininkauja ES Tarybai, ypač palaiko šį pasiūlymą ir ragins ministrus po mėnesio balsuoti už naująjį įstatymą.
Kai pasiūlymas buvo pirmą kartą pristatytas prieš trejus metus, Europos Komisija žadėjo kovoti su vaizdais ir įrašais, kuriuose vaizduojami seksualiai išnaudojami vaikai. EK teigė, kad daugiau nei pusė vaikų internete patiria seksualinę prievartą.
Tačiau aktyvistai kovojantys už asmens privatumą kritikuoja pasiūlymą, nes pagal jį bendravimo programėlėse būtų nepaisomas šifravimas nuo siuntėjo iki gavėjo. Šiuo metu šifravimas užtikrinta privatumą tokiose programėlėse kaip „WhatsApp“ ir „Signal“.
Vieną peticiją prieš susirašinėjimo kontrolės iniciatyvą pasirašė daugiau nei 30 tūkst. žmonių.
