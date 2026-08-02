Netoli Atėnų susidūrė ugniagesių sraigtasparniai: žuvo du žmonės

Jie buvo Graikijos ir Danijos piliečiai, o du gyvi rasti asmenys – graikas ir britas.
„Pilotai (...) be sąmonės buvo išvežti į ligoninę, kur konstatuota jų mirtis“, – per televiziją sakė priešgaisrinės apsaugos departamento komunikacijos direktorius Vasilis Vatrakojanis (Vassilis Vathrakogiannis).
Antrojo sraigtasparnio įgula buvo išgelbėta.
Orlaiviai buvo „Bell“ sraigtasparniai, skraidę virš Psatos rajono į vakarus nuo Atėnų, kiekviename jų buvo po du įgulos narius. Užsienio ugniagesių ir sraigtasparnių įgulos dažnai dislokuojamos Graikijoje, kad padėtų kovoti su miškų gaisrais karštomis ir sausomis šalies vasaromis.
Liepsnos greitai išplito vakarinėje Atikoje, keldamos grėsmę bendruomenėms ir pramoniniam rajonui už Megaros, o stiprūs gūsiai trukdo ugniagesių orlaiviams semti vandenį iš jūros.
Stiprūs vėjai ginė liepsnas gilyn į Graikijos sostinės regioną ir privertė vykdyti naujas evakuacijas, Prancūzija saugo vis dar degančią teritoriją, keturis kartus didesnę už Paryžių, o Ispanijoje dideli gaisrai nustojo plisti.
Didžiausias Prancūzijos miško gaisras liko suvaldytas savo perimetre; jis privertė evakuotis 224 tūkst. žmonių per, kaip manoma, didžiausią civilių evakuaciją šalyje ne karo metu.
Ugnies židiniai vis dar degė 420 kv. km plote, tūkstančiai žmonių negali grįžti namo, o beveik 3 tūkst. ugniagesių buvo dislokuoti kovoti su didžiuliu gaisru Žirondoje ir antruoju, vis dar nesuvaldytu gaisru Provanse.
Kartu gaisrai Prancūzijoje ir Ispanijoje privertė palikti namus ir atostogų vietas maždaug trečdalį milijono žmonių, ištuštino bendruomenes pačiame Europos vasaros įkarštyje ir privertė pagalbos tarnybas dirbti ties galimybių riba per vienu metu vykstančias nelaimes.
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