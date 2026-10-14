 Netoli Charkivo gyvenamajame name nušauti penki Ukrainos kariai

Netoli Charkivo gyvenamajame name nušauti penki Ukrainos kariai

2026-10-14 19:54
Živilė Aleškaitienė (DPA)

Ukrainos institucijos trečiadienį pranešė, kad netoli Charkivo, už fronto linijos, nežinomas užpuolikas nušovė penkis Ukrainos karius.

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<span>Netoli Charkivo gyvenamajame name nušauti penki Ukrainos kariai</span>
Netoli Charkivo gyvenamajame name nušauti penki Ukrainos kariai / Scanpix nuotr.

Ukrainos generalinė prokuratūra teigia, kad vykdoma užpuoliko paieška, o tyrėjai aiškinasi kelias galimas nusikaltimo versijas.

Be kita ko, tiriama versija, kad žudikas galėjo priklausyti Rusijos kariuomenės žvalgybos ir diversijų grupei, sakė prokurorai.

Išpuolis įvyko antradienį gyvenamajame name Charkivo rajone, šalies rytuose. Užpuolikas paleido šūvius į karius; šie nuo patirtų sužalojimų mirė.

Apie kitus galimus išpuolio motyvus informacijos nepateikta.

Ukraina jau daugiau kaip ketverius su puse metų priešinasi plataus masto Rusijos invazijai.

 
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