Netoli Charkivo gyvenamajame name nušauti penki Ukrainos kariai

Ukrainos generalinė prokuratūra teigia, kad vykdoma užpuoliko paieška, o tyrėjai aiškinasi kelias galimas nusikaltimo versijas.
Be kita ko, tiriama versija, kad žudikas galėjo priklausyti Rusijos kariuomenės žvalgybos ir diversijų grupei, sakė prokurorai.
Išpuolis įvyko antradienį gyvenamajame name Charkivo rajone, šalies rytuose. Užpuolikas paleido šūvius į karius; šie nuo patirtų sužalojimų mirė.
Apie kitus galimus išpuolio motyvus informacijos nepateikta.
Ukraina jau daugiau kaip ketverius su puse metų priešinasi plataus masto Rusijos invazijai.
Naujausi komentarai