 Netoli reivo vakarėlio – šaudynės: yra žuvusiųjų

Netoli reivo vakarėlio – šaudynės: yra žuvusiųjų

„Girdėjau šūvių serijas“
2026-08-30 09:43
Justina Vaišvilaitė-Braziulienė (ELTA)

Šiaurės Šveicarijoje prie reivo vakarėlio sekmadienio paryčiais buvo nušautas žmogus, dar penki sužeisti, sekmadienį pranešė vietos policija.

<span>Netoli reivo vakarėlio – šaudynės: yra žuvusiųjų</span>
Netoli reivo vakarėlio – šaudynės: yra žuvusiųjų / EPOS/ELTOS nuotr.

Incidentas įvyko Arau mieste, esančiame į šiaurę nuo Ciuricho. Pranešama apie „keletą aukų“. Į įvykio vietą pasiųstos „didelio masto“ policijos pajėgos, pareigūnai nurodė „X“ platformoje. Įraše išsamesnės informacijos nepateikta.

Šveicarijos laikraštis „Blick“ savo interneto svetainėje skelbia, kad šūviai buvo paleisti prieš 3 val. ryto renginio „Aarauer Rave“ metu.

Kasmet rengiamame techno muzikos vakarėlyje dalyvavo apie 3 500 žmonių. Jis prasidėjo 15 val. šeštadienį ir turėjo baigtis 2 val. ryto sekmadienį.

„Blick” cituojama policijos atstovė Vanessa Rumpold teigė, kad šaudyta hipodrome, kur vyko renginys.

„Dideliame žmonių būryje buvo paleista keletas šūvių“, – sakė ji.

Vienas liudininkas teigė girdėjęs „šūvių serijas“.

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reivo vakarėlis
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