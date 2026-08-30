Netoli reivo vakarėlio – šaudynės: yra žuvusiųjų

Incidentas įvyko Arau mieste, esančiame į šiaurę nuo Ciuricho. Pranešama apie „keletą aukų“. Į įvykio vietą pasiųstos „didelio masto“ policijos pajėgos, pareigūnai nurodė „X“ platformoje. Įraše išsamesnės informacijos nepateikta.
Šveicarijos laikraštis „Blick“ savo interneto svetainėje skelbia, kad šūviai buvo paleisti prieš 3 val. ryto renginio „Aarauer Rave“ metu.
Kasmet rengiamame techno muzikos vakarėlyje dalyvavo apie 3 500 žmonių. Jis prasidėjo 15 val. šeštadienį ir turėjo baigtis 2 val. ryto sekmadienį.
„Blick” cituojama policijos atstovė Vanessa Rumpold teigė, kad šaudyta hipodrome, kur vyko renginys.
„Dideliame žmonių būryje buvo paleista keletas šūvių“, – sakė ji.
Vienas liudininkas teigė girdėjęs „šūvių serijas“.
Naujausi komentarai