2025-10-02 10:58
Rasa Strimaitytė (ELTA)

JAV LaGuardia oro uoste Niujorke susidūrus dviem lėktuvams, nukentėjo du žmonės. Nelaimė įvyko trečiadienio vakarą, kai amerikiečių oro bendrovės „Endeavor Air“ orlaivis nusleido ir susidūrė su stovinčiu tos pačios kompanijos lėktuvu, ketvirtadienį pranešė oro uostas.

Niujorko oro uoste susidūrė du lėktuvai / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Vienas asmuo nugabentas į ligoninę, jo „sužalojimai grėsmės gyvybei nekelia“. Viena skrydžių palydovė patyrė lengvus sužeidimus.

Oro bendrovės „Delta“, kuri yra „Endeavor Air“ patronuojantis koncernas, duomenimis, „susidūrimas įvyko riedant, greitis buvo nedidelis“. Įvyko kilti besirengiančio lėktuvo sparno „kontaktas su atvykusio lėktuvo korpusu“.

Pasak oro bendrovės, abiejuose orlaiviuose buvo iš viso 93 keleiviai ir įgulos nariai. „Delta“ bendradarbiaus su visomis kompetentingoms institucijomis, „kad būtų peržiūrėtos saugumo priemonės“.

LaGuardia yra vienas judriausių oro uostų JAV. Oro uosto administracijos teigimu, po incidento skrydžiai nebuvo nutraukti.

