Niujorko oro uoste susidūrė du lėktuvai

Vienas asmuo nugabentas į ligoninę, jo „sužalojimai grėsmės gyvybei nekelia“. Viena skrydžių palydovė patyrė lengvus sužeidimus.
Oro bendrovės „Delta“, kuri yra „Endeavor Air“ patronuojantis koncernas, duomenimis, „susidūrimas įvyko riedant, greitis buvo nedidelis“. Įvyko kilti besirengiančio lėktuvo sparno „kontaktas su atvykusio lėktuvo korpusu“.
Pasak oro bendrovės, abiejuose orlaiviuose buvo iš viso 93 keleiviai ir įgulos nariai. „Delta“ bendradarbiaus su visomis kompetentingoms institucijomis, „kad būtų peržiūrėtos saugumo priemonės“.
LaGuardia yra vienas judriausių oro uostų JAV. Oro uosto administracijos teigimu, po incidento skrydžiai nebuvo nutraukti.
