Nuo 2022 m. rusai Donecko srityje sunaikino arba sugadino daugiau nei 73 tūkst. objektų

Apie tai interviu „Ukrinform“ pranešė Donecko srities prokuratūros vadovas Pavlo Uhroveckis.
„Rusijos pajėgos nė vieną dieną nenustojo apšaudyti civilinių objektų Donecko srities gyvenvietėse. Nuo 2022 m. įsibrovėliai visiškai sunaikino arba apgadino daugiau nei 73 tūkst. infrastruktūros objektų, įskaitant daugiau nei 57 tūkst. vietos gyventojams priklausančių namų“, – sakė prokuroras.
Jis pažymėjo, kad priešo sviediniais buvo sunaikinta 910 švietimo įstaigų, ir dauguma jų niekada nebegalės priimti mokinių. Be to, užfiksuotos 457 atakos prieš medicinos įstaigas.
„Mes registruojame kiekvieną tokį incidentą, įvertindami žalą, kad dokumentus būtų galima panaudoti nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisminiuose ir politiniuose procesuose, kuriais bus siekiama gauti kompensaciją iš Rusijos“, – pabrėžė P. Uhroveckis.
Jis pridūrė, kad į tyrimą įtraukiami atitinkami dokumentai, pateikiami aukų ir jų atstovų, informacija iš vietos valdžios institucijų ir ekspertų vertinimai.
Kaip jau pranešta anksčiau, Donecko sritis yra nuolat bombarduojama Rusijos pajėgų; beveik kiekvieną dieną rusai žudo ir žaloja civilius, griauna namus, įmones, energetikos, dujų ir kitus infrastruktūros įrenginius. Donecko sritimi eina ilgiausia fronto linija – apie 300 km.